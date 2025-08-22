Fantastika: S. Plytnykaitė pasaulio jaunimo čempionate pasipuošė auksu

Jau antru savo medaliu suspindo Lietuvos plaukikė Smiltė Plynykaitė.
18-metė 100 m plaukimo krūtine distanciją įveikė per 1:06.86 min. ir iškovojo aukso medalį!
Antroje vietoje likusi vokietė Lena Ludwig 100 m nuplaukė per 1:07.60 min., o bronzą iškovojusi koriejietė Sua Moon distanciją įveikė per 1:07.86 min.
Pusfinalio plaukime S. Plytnykaitė 100 m nuplaukė per 1:07.64 min. ir užėmė pirmąją vietą.
Trečiadienį S. Plytnykaitė 50 m plaukimo krūtinyje džiaugėsi sidabro medaliu
O ketvirtadienį 16-metis Tajus Juška 100 m plaukimo peteliške rungtyje neturėjo sau lygių ir iškovojo aukso medalį.