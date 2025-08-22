Iki maratono – mažiau nei mėnuo: kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių traumų bei nepervargti?

Trenerio patarimai paskutinį pasiruošimo mėnesį
Treneris, ištikimas bėgimo renginių dalyvis ir prizininkas Egidijus Adomkaitis dalinasi praktiniais patarimais, kurie padės pagrindiniam metų startui pasiruošti saugiau ir užtikrinčiau:
Didinkite krūvį palaipsniui – savaitinis kilometražas turėtų augti ne daugiau kaip 10 %. Treniruokite skrandį – bėgant didesnius atstumus svarbu vartoti angliavandenius, juos turėtumėte būti išbandę dar iki varžybų, ilgesnių treniruočių metu. Skirkite laiko apšilimui ir atvėsimui – raumenys ir sąnariai bus apsaugoti nuo staigaus krūvio. Įtraukite jėgos pratimus – stiprūs raumenys padeda apsaugoti sąnarius ir sausgysles. „Visgi, didžiausia klaida – per greitai keliamas krūvis. Paskutinėmis savaitėmis iki varžybų bėgikai dažnai pradeda bėgti gerokai per daug ir per greitai, tikėdamiesi, kad tai prisidės prie geresnio jų rezultato. Deja, daugeliu atvejų tai reiškia visai ką kitą – nereikalingas traumas ir skausmus“, – sako E. Adomkaitis.
Ko svarbu vengti?
Dažnai girdime patarimus, ką daryti ir ko imtis, kad bėgimas būtų malonesnis, tačiau svarbu žinoti ir tai, ko reikėtų vengti artėjant varžyboms:
– Neeksperimentuokite su mityba ir nesilaikykite drastiškų dietų. Didėjant krūviui svarbu didinti ir suvartojamo maisto kiekį.
– Stenkitės išlaikyti esamus įpročius – palaikykite jums įprastą miego režimą, nebandykite naujų, ekstremalių sporto šakų.
– Jei praleidote treniruotę, nesistenkite už ją atsigriebti papildomu krūviu.
„Jei jaučiate, jog atsiranda vangumas, prastėja nuotaika ar atsiranda aštrūs skausmai – skirkite daugiau laiko poilsiui, nueikite į sportinį masažą. Nepamirškite, jog poilsis irgi treniruotė, kuri ne mažiau svarbi, nei pats bėgimas“, – sako E. Adomkaitis.
Draudimas dalyviams Sportas, o ypač kai kovojama dėl aukštų vietų, yra susijęs ne tik su savo galimybių išbandymu, bet ir padidintomis rizikomis. Šiemet didžiausias šalies maratonas pristato naujovę – visi „Swedbank Vilniaus maratono“ dalyviai renginio dieną bus draudžiami gyvybės ir traumų draudimu.
Patyrus traumą draudžiamojo įvykio atveju apdraustam dalyviui priklausys draudimo išmoka iki 10 000 eurų, atsižvelgiant į patirtos traumos pobūdį. Gyvybės draudimo suma bus lygi 10 000 eurų vienam apdraustajam.
Iki didžiausio bėgimo Lietuvoje liko mažiau nei mėnuo
Rugsėjo 14 d. Vilniaus miesto centre vyks „Swedbank Vilniaus maratonas“ – daugiau nei 13 000 dalyvių iš Lietuvos ir daugiau nei 50 šalių sulaukiantis renginys. Nuo ryto iki vakaro vyksiančiame renginyje, Katedros aikštėje, dalyvių lauks net 5 bėgimo distancijos – maratonas, pusmaratonis, 5, 10 km bei vaikų bėgimas vaikams nuo 2 iki 12 metų. Pirmą kartą per daugiau nei 20 metų, organizatoriai kviečia ir tuos, kurie bėgti dar nėra pasiruošę. 3 km „Swedbank ėjimas“ kvies eiti maratono bėgikų pėdomis ir pamatyti miestą iš kitos pusės, o distanciją įveikti galės visi – bėgikų draugai, šeimos su vaikais ir ne tik. Visi ėjimo dalyviai gaus dalyvio numerius ir įveikę distanciją pasipuoš specialiais renginio medaliais.