Imtynininkės A. Tieliegina ir I. Alimova pasaulio jaunimo imtynių čempionate užėmė septintąsias vietas

Šiandien paskutinę galimybę pagriebti apdovanojimą turėjo Adriana Danisevičiūtė (50 kg), tačiau jos akistata paguodoje su 2024 metų pasaulio U17 čempione Na Hu iš Kinijos susiklostė nepalankiai – Azijos atstovė įrodė savo pranašumą rezultatu 0:10.
Diena anksčiau A. Danisevičiūtė tokiu pat rezultatu pralaimėjo aštuntfinalio kovą amerikietei Audrey Rae Jimenez. Vėliau JAV atletė išsikovojo vietą finale ir suteikė Adrianai galimybę rungtis bronziniame turnyre su jau minėta imtynininke iš Kinijos.
Daug vilčių buvo siejama su Annos Tielieginis (59 kg; 20 dalyvių) ir Innos Alimovos (57 kg; 17 dalyvių) pasirodymu, kurios pirmame rate nušlavė savo varžoves iš Kanados ir Bulgarijos. Visgi ketvirtfinaliuose joms teko pripažinti itin tituluotų varžovių pranašumą – Inna Alimova antroje imtyje 0:10 neprilygo 2024 metų pasaulio U20 imtynių čempionei Sowakai Uchidai iš Japonijos, o Anna Tieliegina kitame etape 2:12 nusileido šių metų Europos U20 ir U23 čempionatų nugalėtojai Hiunai Hurbanovai iš Azerbaidžano.
Po šių pralaimėjimų buvo tikėtasi, jog tituluotos skriaudikės nesumažins apsukų ir pateks į finalą, ir, tuo pačiu, atvers mūsiškėms šansą ieškoti bronzos paguodoje.
Deja, viskas įvyko pagal blogą scenarijų – japonė S. Uchida pralaimėjo Azijos U20 čempionato nugalėtojai Tapsyai iš Indijos, o H. Hurbanovą eliminavo švedė Karin Samuelsson.
Anna Tieliegina ir Inna Alimova pasaulio jaunimo čempionate užėmė septintąsias vietas.
Augustė Gendvilaitė (72 kg) jau pirmosiomis susitikimo su K. Bratchikova sekundėmis patyrė peties traumą. Gydytojai leido Augustei tęsti kovą, tačiau su viena ranka lietuvė ilgėliau nepasipriešino ir jai teko pripažinti varžovės pranašumą.
Mūsų merginų rezultatai:
Moterų imtynės
WW – 50 kg Paguoda Adriana DANISEVIČIŪTĖ – Na HU (CHI) 0:10
WW – 50 kg 1/8 Fin. Audrey Rae JIMENEZ (USA) – Adriana DANISEVIČIŪTĖ 10:0
WW – 57 kg 1/4 Fin. Sowaka UCHIDA (JPN) – Inna ALIMOVA 10:0
WW – 57 kg 1/8 Fin. Inna ALIMOVA – Agnia KRAKOVSKA (CAN) 8:6 (pergalė mentėmis)
WW – 59 kg 1/4 Fin. Anna TIELIEGINA – Hiunai HURBANOVA (AZE) 2:12
WW – 59 kg 1/8 Fin. Anna TIELIEGINA – Viktoria Ivaylova BOYNOVA (BUL) 10:4 (pergalė mentėmis)
WW – 72 kg 1/8 Fin. Augustė GENDVILAITĖ – Kristina BRATCHIKOVA (UWW) 0:4 (peties trauma)
Pirmomis čempionato dienomis kovoję Lietuvos laisvūnai pergalių neiškovojo.
Titas Pijoraitis dvikovoje su kanadiečiu Nicolasu Liamu Hooperiu „paėmė“ tris taškus ir tai leido jam kiek pagerinti savo vietą turnyrinėje lenelėje – galutinėje įskaitoje Titas pakilo iki 16-os vietos (26 dalyviai).
Olegas Kniševskis pralaimėjo vienintelę kvalifikacinę imtį ir liko 22-as (24 dalyviai).
Laisvosios imtynės
FS – 70 kg Kval. Oleg KNIŠEVSKIJ – Abdoullah NAKAEV (FRA) 0:10
FS – 74 kg Paguoda Titas PIJORAITIS – Nicolas Liam HOOPER (CAN) 3:6
FS – 74 kg 1/8 Fin. Titas PIJORAITIS – Adilet AKYLBEKOV (KGZ) 0:10