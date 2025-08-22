Pasaulio čempionato finaluose – dvi Lietuvos baidarininkų penktos vietos

Prestižinėje keturviečių baidarių 500 m distancijoje Simonas Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja nuotolį įveikė per 1 min. 20,21 sek. Penktoje vietoje finišavusi Lietuvos keturvietė pakartojo praėjusių metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse pasiektą rezultatą.
Pasaulio čempionams lietuviai pralaimėjo 1,28 sek., o nuo medalio skyrė 0,88 sek.
Pasaulio čempione tapo Portugalijos rinktinė, vos 0,05 sek. aplenkusi sidabrą iškovojusius vengrus. Bronzą laimėjo ispanai, už prizininkų nugarų liko vokiečiai. Lietuvos įgula finale aplenkė Čekijos, Italijos ir Lenkijos keturvietes bei neutraliu statusu dalyvaujančius baltarusius.
„Nuostabu. Daugiau žodžių neturiu. Džiaugiamės, kad išspaudėme iš šios situacijos viską, ką galim. Šis finalas buvo tas, kuriame viską pilnai realizavome ir rezultatas tikrai tenkina. Žinom, kad galim geriau ir judam teisinga linkme. Tas džiugina ir motyvuoja, – teigė keturvietės priekyje irkluojantis S. Maldonis. – Finale planas buvo orientuotas į tai, ką mes galime pakeisti. Dažniausiai pamirštame ką turime daryti distancijoje ir orientuojamės į dalykus, kurių negalim kontroliuoti. Šįkart aštriai vienam kitam vis priminėm ką turime daryti ir ką galime kontroliuoti. Tai yra yrio ilgumas, atsipalaidavimas, staigumas. Tas labai gerai padeda, nes kai įsijungia automatizmas, kartais tai pamiršti.“
Po keturviečių finalo praėjus vos pusvalandžiui, A Seja stojo į startą ir vienviečių baidarių finale. Lietuvis 200 m distanciją įveikė per 34,83 sek. Penktas finišo liniją kirtęs A. Seja čempionui pralaimėjo 0,54 sek., o iki prizininkų pakylos pritrūko vos 0,19 sek.
Pasaulio čempionu tapo vengras Attila Csizmadia, aplenkęs italą Andrea Di Liberto. Bronzą iškovojo kartvelas Badri Kavelašvili. Ketvirtas finišavo serbas Strahinja Dragosavljevičius. Už A. Sejos nugaros finale finišavo Kanados, Norvegijos, Slovėnijos ir Latvijos atstovai.
„Jaučiuosi gerai. Ištvėriau du startus. Ilgai analizavau, ar per tokį trumpą laiką pavyks atsistatyti, ar ne. Gal nebuvau visiškai „šviežias“, bet pravažiavau pakankamai gerai ir esu patenkintas pasaulio čempionate iškovota penkta vieta, – sakė 2023 m. pasaulio čempionu, o 2018 m. vicečempionu šioje rungtyje tapęs A. Seja. – Atrankos plaukime ir pusfinalyje tarp startų buvo tarpas dvi valandos ir valanda. Finale – vos pusvalandis. Kas yra startavęs tokiose varžybos, tas žino, jog tai yra labai mažai ir kokioje būsenoje tu stovi starte. Bet man pavyko atsiriboti nuo visko. Kovojau iki pat finišo kiek turėjau jėgų ir džiaugiuosi penkta vieta. Jeigu duotų dar pusvalandį, jaučiu, kad galėjau laimėti ar būti tarp prizininkų.“
Šeštadienį pasaulio čempionato pusfinaliuose startuos sėkmingai atrankos plaukimus įveikusios dar trys Lietuvos įgulos.
Dviviečių baidarių 500 m distancijoje dėl kelialapio į finalą kovos 2022 m. pasaulio vicečempionai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Dviviečių kanojų 500 m rungtyje varžysis Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Vienviečių baidarių 500 m distancijoje startuos Simonas Maldonis.
