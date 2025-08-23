Anglijoje startavo rekordinio populiarumo susilaukiantis pasaulio moterų regbio čempionatas

Rungtynes stebėjo net 42 723 žiūrovai. Tai yra naujas pasaulio moterų regbio čempionato lankomumo rekordas.
Anglijos regbininkės pasistengė nenuvilti savo žiūrovų ir jiems atsidėkojo įspūdingu žaidimu. Anglijos rinktinė nugalėjo amerikietes net 69:7.
Anglės šiame mače pelnė net 11 žeminimų, iš kurių septynis – antroje mačo pusėje. Du žeminimus pelniusi Ellie Kildunne pripažinta geriausia rungtynių žaidėja.
Ši stipri Anglijos pergalė patvirtino jos, kaip turnyro favoritės, statusą. Tiesa, treneris Johnas Mitchellas po rungtynių pažymėjo, kad nors rezultatas įspūdingas, komandai vis dar yra kur tobulėti. Video: https://www.youtube.com/watch?v=f9a34qcZe6c
Dešimtajame pasaulio moterų regbio čempionate iš viso dalyvauja 16 komandų – keturiomis daugiau nei anksčiau. Čempionatas Anglijoje tęsis iki rugsėjo 27 dienos.
Pasaulio moterų regbio taurės rungtynės bus žaidžiamos aštuoniuose skirtinguose miestuose ir stadionuose. Finalas ir rungtynės dėl bronzos bus surengti garsiajame Londono „Twickenham“ stadione.
Įspūdinga tai, kad į finalą jau yra išparduoti visi 82 tūkst. bilietų. Tai, žinoma, bus naujas lankomumo rekordas. Apskritai į visas pasaulio moterų regbio pirmenybes jau parduoda beveik 400 000 bilietų iš 470 000. Tai jau dabar yra trigubai daugiau nei prieš dešimtmetį.
Pasaulio čempionate komandos yra suskirstos į keturias grupes. A grupėje rungtyniauja Anglija, Australija, JAV, Samoa, B grupėje – Kanada, Škotija, Velsas ir Fidžis, C grupėje – Naujoji Zelandija, Airija, Japonija, Ispanija, D grupėje – Prancūzija, Italija, Pietų Afrika ir Brazilija.
Brazilės taps pirmosiomis Pietų Amerikos atstovėmis pasaulio čempionatų istorijoje.
Šis čempionatas – ne tik sporto varžybos, bet ir istorinė atžyma moterų regbio pasaulyje. 16 komandų, aštuoni miestai, rekordiniai bilietų pardavimai, įkvepiančios žaidėjos ir naujos iniciatyvos kuria pasaulinį atgarsį ir neabejotinai paliks ilgalaikį poveikį viso sporto kultūrai.