Istorinis įvykis: J. Krylovaitė – pirmoji lietuvė, viena įveikusi Lamanšo sąsiaurį

„Jaučiuosi laiminga. Likus 50 metrų iki kranto per kūną perėjo šiurpas, kai pamačiau Lietuvos vėliavą. Atėjo visiškas džiaugsmas. Fantastiškas jausmas“, – sakė Juneta, prisipažinusi, kad po plaukimo ėmė smarkiai karščiuoti.
Pasak jos, tokia organizmo reakcija yra normali, nes praleista daug valandų šaltame vandenyje be hidrokostiumo, patirtas didžiulis krūvis.
„Ir saulės gavau, ir nuovargis… Juk plaukiau daugiau nei 13 val. Sustodavau maždaug pusei minutės pavalgyti ir atsigerti“, – pasakojo Juneta, kuriai dabar yra 22 metai – tiek pat, kiek ir pirmajai moteriai įveikusiai Lamanšą – amerikietei olimpinei čempionei Gertrude Caroline Everly.
Specialiai Junetos plaukimui jos komanda buvo pasigaminusi maltodekstrino mišinių.
„Dar buvo košės, „geliukai“, arbata, vanduo“, – sakė J. Krylovaitė.
Šiam žygiui ji rengėsi dvejus metus – visą laiką nuo tada, kai plaukdama pakaitomis ji jau buvo įveikusi Lamanšą.
„Iškart po estafete perplaukto Lamanšo nusprendžiau, kad noriu tai padaryti viena. Susiradome pilotą, tačiau laiko plaukimui jis turėjo tik po dvejų metų. Tą laiką išnaudojau pasirengimui – auginau svorį, ėjau maudytis į eketes“, – pasakojo Juneta.
Pasak jos, be piloto pačiam plaukti negalima, nes laivyba Lamanšo sąsiauryje yra labai intensyvi.
„Yra du „greitkeliai“ ir kelto linija iš Duvro į Kale. Vienam plaukti yra neįmanoma. Mane lydėjo nedidelis laivas“, – sakė J. Krylovaitė.
Drauge su komanda į Angliją ji atskrido rugpjūčio 12 d. ir laukė leidimo pradėti plaukimą.
„Mano langas turėjo būti rugpjūčio 16–21 dienomis. Tačiau daugiau nei savaitę teko praleisti viešbutyje Anglijoje, nes oro sąlygos buvo labai blogos ir man plaukti neleido. Kai atsirado galimybė startuoti penktadienį, priėmėme ją iškart“, – sakė Juneta.
Pasak jos, startas buvo gana lengvas.
„Pirmą valandą buvo gana lengva, nes su atoslūgiu „variau“ į priekį. O antrą-trečią valandą prasidėjo makalynė. Bangos – ir iš priekio, ir iš šono, ir iš nugaros. Sunku buvo daryti grybšnį, nes atrodė, kad banga išnarins ranką, pamesiu tą ranką. Po to, kai pasigavome nešančią srovę, buvo daug lengviau. Po aštuonių valandų teko valandą stipriai dirbti, nes reikėjo pataikyti į kitą srovę, kuri neštų finišo link“, – pasakojo plaukikė.
Orientuotis jai padėjo komanda, pasitelkdama visas priemones.
„Pilotas pranešdavo treneriui Gerardui Alksniui, o jis užrašydavo ant lentelės arba pasakydavo maitinimo metu“, – pasakojo Juneta.
Tačiau kelionėje ji užtruko ilgiau nei tikėjosi, nes „nepataikė“ į numatytą finišo vietą. Pagal planą turėjo išlipti Pilkosios Nosies kyšulyje, tačiau teko plaukti dar dvi valandas iki paplūdimio šalia Visano kaimelio Prancūzijoje.
Šis plaukimas J. Krylovaitei nebuvo vien įrodymas, kad ji gali viena perplaukti Lamanšą. Ji turėjo ir kitokį tikslą, susijusį su jos paties išgyvenimais.
„Lamanšas yra apie aukojimą. Pasirinkome labdarą „Jaunimo linijai“, nes man pačiai tai yra aktuali tema. Vaikystėje turėjau nerimo sutrikimų, po to kovojau su depresija. Dar paaiškėjo, kad turiu ADHD – aktyvumo ir dėmesio sutrikimą. Norisi padėti jaunimui, kurie kenčia nuo įvairių psichologinių sunkumų“, – sakė Lamanšo nugalėtoja.