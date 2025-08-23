Laukia ir premija: paaiškėjo, kokia suma savo kišenę už pasirodymą Briuselyje papildys M. Alekna

Tiesa, jose pergalės M.Aleknai nuskinti nepavyko.
Lietuvis įrankį geriausiu bandymų numetė 68,82 m ir liko antras, aukščiau savęs praleisdamas jamaikietį Ralfordą Mullingsą (69,66 m).
Antrąją vietą iškovojęs M.Alekna ne tik užsitikrino bilietą į finalines Deimantinės lygos varžybas, bet ir savo kišenę papildė premija.
Skelbiama, kad lietuviui už antrąją vietą atiteks 10 tūkst. JAV dolerių suma.
Primename, kad liepos viduryje vykusiose Deimantinės lygos varžybos M.Alekna diską nusviedė net 71,70 metrų ir pagerino šių varžybų rekordą.
Mykolas Aleknadisko metimasLengvoji atletika
