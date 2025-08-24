Šeštadienį zarasiečiai mėgavosi įspūdingu sporto šou: „Tai įspūdingiausias reginys, kokį teko matyti“

Dalyviai iš visos Europos
Renginio metu Zarasaičio ežero paplūdimyje pasirodė aukščiausio lygio šuolių į vandenį meistrai.
Tarp Lietuvos atstovų – Saulė Malskaitytė, Gertas Varneckis, Kiril Baziuk, Adomas Barysas, Audrys Anglickas.
Tarp užsienio dalyvių – pasaulyje garsūs šuolininkai: Oleksiy Prygorov (Ukraina), Constantin Popivici (Rumunija), Michal Navratil (Čekija) ir Gary Hunt (Didžioji Britanija).
Specialiai šiam renginiui pastatyta unikali 20 metrų aukščio platforma – dvigubai aukštesnė nei Zarasuose esanti dešimties metrų platforma.
Konstrukcija sumontuota pagal tarptautinius reikalavimus, kad sportininkai galėtų saugiai ir įspūdingai atlikti šuolius.
Kultūrinė ir socialinė vertė
Pasak organizatorės Gabijos Veronikos Barkauskės, pagrindinis renginio tikslas – sujungti sportą, kultūrą, bendruomeniškumą ir pramogas.
„Zarasai – miestas, garsėjantis gamtos grožiu ir indėliu į sportą. Tikiu, kad šis renginys praturtins miesto tradicijas ir atvers naujas galimybes ateičiai. Lietuvoje apie šuolius į vandenį kalbama mažai, todėl „Kings of Platform“ padės žmonėms iš arčiau pažinti šią išskirtinę sporto šaką“, – teigia organizatorė.
Kaip renginio dieną sakė Zarasų merės patarėja Simona Kornelija Matusevičiūtė, toks renginys Zarasams – ypač reikalingas. Organizatorius ji pakvietė tęsti šią gražią tradiciją ir kitais metais.
„Labai norime, kad šis renginys ir kitais metais čia įvyktų. Miela ir malonu matyti, kaip organizatoriai aukščiausiu lygiu suorganizavo šventę sportininkams, miesto gyventojams ir svečiams.“
Išskirtiniai medaliai
Kiekvienam sportininkui buvo įteikti specialiai šiam renginiui sukurti rankų darbo medaliai, pagaminti juvelyrės „LiuTė Accessories“. Jie simbolizuoja ryžtą ir komandą – vertybes, be kurių šis renginys nebūtų įmanomas.
„Partnerių dėka gimsta bendrystė – „Redlips Events“ sujungia žmones, visuomenę ir sportininkus, kad kartu kurtume prasmingus rezultatus“, – sako G. V. Barkauskė.
Po renginio organizatoriai sulaukė ne vienos zarasiečio padėkos. „Vakarienės metu prie mūsų priėjo moteris, gyvenanti Zarasuose, ir padėkojo už tai, kokį renginį sukūrėme. Jos teigimu, tokio dar nėra buvę ir tai buvo įspūdingiausias jos matytas šou kada nors gyvenime.“
Čempiono tikslas – edukuoti žmones
Renginio įkvėpėjas – daugkartinis Lietuvos čempionas ir Europos finalininkas Ignas Barkauskas. Kaip pats pasakoja, jo tikslas – edukuoti žmones apie šią sporto šaką, plėsti žinias ir akiratį.
„Daug kas sako – nešokinėkite, tai pavojinga. Tačiau mano misija – parodyti, kokį gražų kūrinį gali sukurti žmogus ir vanduo. Šis sportas ugdo savivertę, pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Mano tikslas – edukuoti visuomenę apie šios sporto šakos grožį ir iššūkius“, – pabrėžia I. Barkauskas.
Jis atvirauja, kad visą gyvenimą siekė tikslų savarankiškai: „Lietuvoje buvau geriausias, bet išvažiuoti treniruotis neturėjau sąlygų.
Niekas man nepadėjo, už tai niekas nemokėjo. Su valia ir užsispyrimu pats kilau laiptais aukštyn. Kai pasaulio čempionai treniruodavosi po 5–8 val. per dieną, aš turėdavau tik pusantros, bet ir to užteko, kad galėčiau mesti iššūkį kitiems.“