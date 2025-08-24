T. Juškos magija tęsiasi – pasipuošė dar vienu pasaulio jaunimo čempionato medaliu

100 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale lietuvis distanciją įveikė per 48.72 sek. ir užėmė trečiąją vietą.
Auksą iškovojo italas Carlosas D'Ambrosio (47.88 sek.), o sidabras atiteko britui Jacobui Millsui (48.22 sek.).
T. Juška buvo jauniausias finalo dalyvis.
Pusfinalio plaukime T. Juška pademonstravo ketvirtą laiką, 100 m nuplaukęs per 49.01 sek.
Lietuvos jaunieji sportininkai pasaulio čempionate jau prieš tai buvo sublizgėję trimis medaliais
Ketvirtadienį T. Juška 100 m plaukimo peteliške rungtyje sau už nugaros paliko visus varžovus ir iškovojo aukso medalį.
Trečiadienį S. Plytnykaitė 50 m plaukimo krūtine džiaugėsi sidabro medaliu, o penktadienį vilnietė neturėjo sau lygių ir 100 m plaukimo krūtine rungtyje.