T. Juškos magija tęsiasi – pasipuošė dar vienu pasaulio jaunimo čempionato medaliu

2025 m. rugpjūčio 24 d. 18:11
Lrytas.lt
Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate 16-metis Lietuvos supertalentas Tajus Juška iškovojo dar vieną medalį.
100 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale lietuvis distanciją įveikė per 48.72 sek. ir užėmė trečiąją vietą.
Auksą iškovojo italas Carlosas D'Ambrosio (47.88 sek.), o sidabras atiteko britui Jacobui Millsui (48.22 sek.).
T. Juška buvo jauniausias finalo dalyvis.
Pusfinalio plaukime T. Juška pademonstravo ketvirtą laiką, 100 m nuplaukęs per 49.01 sek.
Lietuvos jaunieji sportininkai pasaulio čempionate jau prieš tai buvo sublizgėję trimis medaliais
Ketvirtadienį T. Juška 100 m plaukimo peteliške rungtyje sau už nugaros paliko visus varžovus ir iškovojo aukso medalį.
Trečiadienį S. Plytnykaitė 50 m plaukimo krūtine džiaugėsi sidabro medaliu, o penktadienį vilnietė neturėjo sau lygių ir 100 m plaukimo krūtine rungtyje.
