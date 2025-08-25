Žinios, kurios šviečia.
„US Open“ turnyre – ruso pykčio protrūkis: įtūžis teisėjui, šūksniai ir sudaužyta raketė

2025 m. rugpjūčio 25 d. 11:20
Lrytas.lt
„US Open“ turnyre įvyko tikras chaosas – pirmojo rato mače tarp Daniilo Medvedevo ir Benoit Bonzi atmosferą sudrebino netikėtas incidentas bei rusų žaidėjo emocijų sprogimas.
Mačui artėjant prie pabaigos, kai prancūzas B. Bonzi buvo per žingsnį nuo pergalės ir rengėsi atlikti antrą padavimą, į kortą netikėtai įžengė fotografas.
Šis pažeidimas sutrikdė žaidimo eigą, o susitikimo teisėjas nusprendė suteikti B. Bonzi dar vieną pirmą padavimą – sprendimas, kuris išprovokavo nuožmią  D. Medvedevo reakciją.
„Tu vyras? Kodėl drebi?“ – šaukė rusas teisėjui, žengdamas link jo. Vėliau dar pridūrė: „Jis nori namo, jam čia nepatinka. Jam moka už mačą, o ne už laiką.“
D. Medvedevas taip pat kartojo klausimą apie Reilly Opelką – amerikietį, kuris anksčiau yra kritikavęs tą patį teisėją dėl sprendimų kitame turnyre. Dvikova buvo sustabdyta maždaug šešioms minutėms.
Į savo išpuolį prieš teisėją ir emocingą elgesį D. Medvedevas sulaukė kurtinančio žiūrovų švilpimo, tačiau rusas į tai reagavo mostais, tarsi stengdamasis dar labiau užkurti tribūnas.
Nors incidentas trumpam lyg ir atgaivino rusą – jis išsigelbėjo nuo pralaimėjimo trečiajame sete, sugebėjo išlyginti rezultatą ir net laimėjo ketvirtąjį 6:0 – visgi penktajame sete kova tapo labai lygi, o galiausiai pergalę pelnė prancūzas rezultatu 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.
Lemiamą tašką prancūzas užbaigė nuostabiu kairiarankiu smūgiu, o Medvedevas į tai atsakė – sudaužyta rakete.
„Tai buvo beprotiška. Galbūt įgijau naujų gerbėjų, bet tikrai ir naujų priešų“, – po rungtynių šypsojosi B. Bonzi. Tai jau trečias kartas, kai jis iš turnyro pirmame etape pašalina D. Medvedevą.
