„US Open“ turnyre – ruso pykčio protrūkis: įtūžis teisėjui, šūksniai ir sudaužyta raketė

Mačui artėjant prie pabaigos, kai prancūzas B. Bonzi buvo per žingsnį nuo pergalės ir rengėsi atlikti antrą padavimą, į kortą netikėtai įžengė fotografas.
Šis pažeidimas sutrikdė žaidimo eigą, o susitikimo teisėjas nusprendė suteikti B. Bonzi dar vieną pirmą padavimą – sprendimas, kuris išprovokavo nuožmią D. Medvedevo reakciją.
„Tu vyras? Kodėl drebi?“ – šaukė rusas teisėjui, žengdamas link jo. Vėliau dar pridūrė: „Jis nori namo, jam čia nepatinka. Jam moka už mačą, o ne už laiką.“
D. Medvedevas taip pat kartojo klausimą apie Reilly Opelką – amerikietį, kuris anksčiau yra kritikavęs tą patį teisėją dėl sprendimų kitame turnyre. Dvikova buvo sustabdyta maždaug šešioms minutėms.
Į savo išpuolį prieš teisėją ir emocingą elgesį D. Medvedevas sulaukė kurtinančio žiūrovų švilpimo, tačiau rusas į tai reagavo mostais, tarsi stengdamasis dar labiau užkurti tribūnas.
Nors incidentas trumpam lyg ir atgaivino rusą – jis išsigelbėjo nuo pralaimėjimo trečiajame sete, sugebėjo išlyginti rezultatą ir net laimėjo ketvirtąjį 6:0 – visgi penktajame sete kova tapo labai lygi, o galiausiai pergalę pelnė prancūzas rezultatu 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.
Lemiamą tašką prancūzas užbaigė nuostabiu kairiarankiu smūgiu, o Medvedevas į tai atsakė – sudaužyta rakete.
„Tai buvo beprotiška. Galbūt įgijau naujų gerbėjų, bet tikrai ir naujų priešų“, – po rungtynių šypsojosi B. Bonzi. Tai jau trečias kartas, kai jis iš turnyro pirmame etape pašalina D. Medvedevą.