40 valandų kelionę išgyvenę Lietuvos lankininkai buvo konkurencingi pasaulio jaunimo čempionate

Lietuvos rinktinę iš viso sudarė septyni žmonės – penki lankininkai, treneris Marius Grigaravičius ir vadovas Ugnius Timinskas. Komandos vadovams stresas prasidėjo likus porai dienų iki išvykimo, nes Kanados oro linijų bendrovė „AirCanada“ paskelbė apie galimą streiką.
„Sportininkai tuo metu dar nieko nežinojo, bet jau nuo tada įtarėme, kad bus blogai. Jokių konkrečių sprendimų priimti tuo metu dar negalėjome, kadangi bet koks sprendimas būtų reiškęs papildomas nemažas išlaidas. Išskridome ir iki Kanados nuvykome gana normaliai. Kelionė, žinoma, ilga ir sunki, tačiau tokia ir turėjo būti“, – sakė U. Timinskas.
Nemalonumai prasidėjus nuskridus į Torontą. Tuomet paaiškėjo, kad paskutinis skrydis į Vinipegą yra atšauktas. Kiti skrydžiai buvo pasiūlyti po savaitės. Lietuvos šaudymo iš lanko rinktinei liko kiek daugiau nei para iki čempionato starto, o Vinipegas nutolęs už 2000 km. Tinkamų autobusų nebuvo, o traukinys – tik po dviejų dienų.
„Vienintelis likęs variantas buvo automobilio nuoma ir ilga, beveik 24 valandų, kelionė juo. Nepigus, nelengvas variantas, bet praktiškai vienintelis, kuris mums dar leido dalyvauti varžybose, tad jį ir rinkomės. Visa kelionė iš viso užtruko apie 40 valandų, tačiau jau kitą dieną išsimiegojęs jaunimas buvo pasiruošęs šaudyti“, – pasakojo U. Timinskas.
Suspėję minimaliai pailsėti, Lietuvos sportininkai stojo į kovą pasaulio jaunimo čempionate.
„Kelionės pasekmės dar šiek tiek jautėsi, bet ne tiek, kiek buvo galima tikėtis po tokio išbandymo. Labai didžiuojuosi mūsų jaunimui. Nei vienas nesiskundė, neverkšleno. Visi tai priėmė kaip neišvengiamą iššūkį ir darė tai, ką gali geriausiai“, – pabrėžė rinktinės vadovas.
Pasaulio ir Europos jaunių (iki 18 metų) čempionatų medalius savo kolekcijoje turintis Jonas Grigaravičius naujų laimėjimų siekia jau jaunimo (iki 21 metų) grupėje. Šįkart jis skriemulinių lankų varžybose užėmė devintąją vietą tarp 49 dalyvių.
14-ą vietą kvalifikacijoje užėmęs lietuvis antrajame atkrintamųjų varžybų rate 144:142 nugalėjo Gvatemalos atstovą Estebaną Gutierrezą, tačiau aštuntfinalyje po atkaklios kovos 142:144 nusileido vėliau čempionu tapusiam vokiečiui Ruvenui Flussui.
U21 merginų varžybose lietuvė Gunda Pupeikytė pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 141:136 pranoko gerokai aukščiau kvalifikacijoje buvusią turkę Defmę Cakmak, o vėliau 129:141 nusileido olandei Jessie van den Munckhof. Lietuvei atiteko 17-a pozicija.
Jau olimpine tapusia mišrių dvejetų rungtyje J. Grigaravičius ir G. Pupeikytė užėmė devintąją vietą. Jie pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 137:136 palaužė Ukrainos bendraamžius, o antrajame po labai įtemptos kovos 149:151 nusileido po kvalifikacijos pirmavusiems Indijos atstovams.
Trys lietuviai varžėsi U21 amžiaus grupės olimpinių lankų rungtyje. Kvalifikacijoje solidžiai pasirodė Paulius Pocius, su 633 taškais užėmęs 27-ą poziciją tarp 77 dalyvių. Emilis Tamulionis (586 tšk.) liko 61-as, o Justas Juknevičius (574 tšk.) – 65-as.
P. Pocius iškart pateko į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą, kuriame, deja, 4:6 nusileido meksikiečiui Hugo Avalosui. Lietuviui atiteko 33-ia vieta.
33-as liko ir E. Tamulionis, kuris pirmajame atkrintamųjų varžybų rate po papildomo šūvio 6:5 palaužė Izraelio atstovą Berladą Rozmanną, bet antrajame 2:6 pralaimėjo indui Juyeliui Sarkarui.
J. Juknevičius pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 2:6 pralaimėjo čekui Matejui Špinarui.
Komandinėse varžybose šis Lietuvos lankininkų trio pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 2:6 pralaimėjo ukrainiečiams.
„Kvalifikacijos antroje pusėje pradėjo pūsti gana stiprus vėjas, kuris mane versdavo kartais pagalvoti „kaip jie išvis pataiko į taikinį“. Tačiau jaunimas atlaikė pakankamai neblogai ir galima pasidžiaugti Jono ir Pauliaus aukštomis vietomis kvalifikacijoje. Atkrintamosiose varžybose taip pat netrūko trikdžių, pavyzdžiui nualpęs savanoris ir dvikovų sustabdymas dėl žaibų ir vėjo. Smagu, kad mūsiškiams pavyko laimėti visai nemažai dvikovų. Neretai iki tolimesnių pergalių pritrūkdavo vos vieno ar dviejų geresnių pataikymų, o prie tokio vėjo tai neretai būna sėkmės dalykas“, – analizavo U. Timinskas.
Komandos vadovas atviras – lietuvių pasirodymas buvo tikrai neblogas, o su didesniu sėkmės šypsnių rezultatai galėjo būti dar solidesni.
„Tikiu, kad šis čempionatas motyvuos juos stengtis labiau ir ateityje būti dar labiau pasiruošusiems, kad sėkmės reikėtų ne jiems, o varžovams“, – teigė U. Timinskas.
Kelionė į Lietuvą sportininkams buvo gerokai sklandesnė, tačiau be nuotykių vis tiek neapsieita – jeigu lankininkai į gimtinę grįžo suplanuotais reisais, tai lankai kartu neatkeliavo. Tikimasi, kad jie artimiausiu metu atsiras ir daugiau siurprizų nebebus.