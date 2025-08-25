Bėgimo šventėje – narių gausa išsiskirsianti komanda: atsakė, kas paskatino dalyvauti

Stimulas – geresnė nuotaika po treniruotės
Bėgimas virto socialiniu reiškiniu, pasakoja „Swedbank“ dirbanti 28-erių Akvilė Celiešiūtė. Tiesa, tai veikiau pramoga, ji juokiasi, kad neketina siekti aukštų sportinių rezultatų.
„Darau tai iš idėjos. Organizacija skatina mus rūpintis savo fizine sveikata, kolegos irgi ragino, taip įsitraukiau ir aš“, – paaiškina Akvilė.
Kelis mėnesius aktyviau besimankštinanti mergina priduria, kad papildomu stimulu tapo ir po treniruočių pastebėtas nuotaikos pagerėjimas.
„Jautiesi pavargęs, bet tuo pačiu ir aplanko džiaugsmas dėl savo pasiekimų, nes kiekvieną kartą pavyksta įveikti vis didesnį atstumą. Didžiuojuosi savimi, nes prieš tai visai nesportavau“, – sako A. Celiešiūtė.
Moteris netrukus ketina įveikti 5 km distanciją.
„Tokios iniciatyvos kaip grupinės bėgimo treniruotės ne tik skatina darbuotojus rūpintis fizine ir emocine sveikata, bet ir suburia kolegas, stiprina tarpusavio ryšius bei bendruomeniškumą. Neformalios veiklos skatina žmonių įsitraukimą, motyvaciją, o kartu palaiko organizacijos kultūrą ir vertybes“, – sako „Swedbank“ Žmogiškųjų išteklių verslo partnerė Ugnė Jezerskaitė.
Vos po kelių savaičių, rugsėjo 14 d. – „Swedbank Vilniaus maratonas“. Bėgimo šventėje planuoja dalyvauti daugiau kaip 500 „Swedbank“ darbuotojų. Iš bėgikų minios juos išskirs ryškus akcentas – oranžinės spalvos sportiniai marškinėliai.
Be to, prie jų prisijungs ir šeimos nariai, o mažiausieji dalyvaus vaikų bėgime. Taip jaunoji karta skatinama nuo mažumės įsitraukti į aktyvų laisvalaikį.
Itin gausi komanda pradėjo burtis birželio 3-ąją, kai įmonėje paminėta pasaulinė bėgimo diena. Propaguojama paprasta, nereikalaujanti brangios įrangos ir efektyvi fizinė veikla – bėgimas, motyvuojama pajudėti sveikatos labui.
Ruošiasi su maratono čempionu
Kitas „Swedbank“ bėgikų komandos narys Justas Varanavičius – gerokai labiau patyręs. 27-erių vyras dar 2018 m. su draugu susilažino, kad rugsėjį nubėgs maratoną. Visą vasarą treniravosi ir 42,195 km distanciją įveikė per 4 valandas ir 5 minutes. Šį rezultatą puikiai pamena iki šiol.
J.Varanavičius sako, kad bėgioja, kol leidžia lietuviškas oras. Ankstesniais metais maratone yra įveikęs įvairias distancijas – ir pusmaratonį, ir 10 km. O šiemet ketina bėgti greičiui – jėgas išbandys 5 km trasoje.
Pernykščio maratono nugalėtojas Lukas Tarasevičius ruošia Justą šių metų bėgimui. Vaikinai – geri draugai, tad Lukas paskatino Justą į bėgimo treniruotes pažiūrėti rimčiau.
„Pernai Taline įveikiau maratoną per 2 valandas 57 minutes. Tada nusprendėme, kad reikia padirbėti su greičio ištverme. Tam tinkama 5 km distancija“, – paaiškina J. Varanavičius.
Jis išsikėlė tikslą šiemet „Swedbank Vilniaus maratone“ pagerinti savo asmeninį rekordą: „Faktas, kad renginys prideda adrenalino. Ir tempas, ir jausmas viduje – kitokie nei per treniruotę. Esame subūrę bėgimo bendruomenę, vieni kitus palaikome, tai suteikia motyvacijos ir smagių emocijų.“
Atranda bėgimo džiaugsmą
„Įspūdis puikus, atrodo, kad įsitraukia vis daugiau žmonių. Jie pamato, kad kolegos bėgioja, čia nėra nieko baisaus, – sako treniruotes „Swedbank“ darbuotojams vedantis E.Adomkaitis. – Kas ateina pirmą kartą, kartais turi iš mokyklos likusį įsivaizdavimą, kad bėgimas yra kančia. Bandau jiems parodyti, kad bėgimas gali būti smagus, dovanoti geras emocijas. Matau, kad nuomonė keičiasi, į treniruotes susirenka vis daugiau žmonių.“
Bėgimo treneris sako, kad apšilimui tinka ir lengvas 15–20 minučių prasibėgimas, tokiu tempu, kad būtų galima palaikyti pokalbį. Treniruotei jis pataria atlikti lengvus dinaminius pratimus. Jeigu nėra specifinių skausmų, pasak E.Adomkaičio, galima ramiai džiaugtis bėgimu.
„Progresas – labai individualus, priklauso nuo pradinės fizinės formos, skiriamo laiko, treniruočių reguliarumo. Jeigu žmogus prieš tai visai nesportavo, iššūkių kelia pati distancija, nekalbame apie greitį. Tokiais atvejais bėgimo atkarpas galima derinti su ėjimu“, – pataria E.Adomkaitis.
Savo rezultatus bėgikai seka ir su kitais dalijasi, pasitelkę įvairias programėles, pavyzdžiui, „Strava“. Draugų pasiekimai vienus motyvuoja daugiau pajudėti, o kitus priešingai – paskatina nuleisti rankas.
„Patarčiau pirmiausia sutelkti dėmesį į savo pažangą, nereikėtų lygintis su aplinkiniais. Vieniems pradžioje būna lengviau, bet pritrūksta motyvacijos, kai reikia skirti daugiau laiko, o kiti priešingai – įsibėgėja sunkiau, bet vėliau džiugina progresas“, – pastebi E.Adomkaitis.
Jau 22-ąjį kartą rengiamas „Swedbank Vilniaus maratonas“ – didžiausias bėgimas Lietuvoje – įvyks rugsėjo 14 d. Laukia tradicinės distancijos: maratono, pusmaratonio, 10 km, 5 km bei vaikų bėgimas. Šiemet organizuojamas ir 3 km ėjimas. Į renginį registruotis galima čia.