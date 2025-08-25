Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionai paaiškėjo po trijų setų trilerių

Trečią sykį iš eilės Lietuvos moterų čempionėmis tapo Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Finale jos po permainingos kovos 2–1 (18:21, 21:16, 15:8) nugalėjo Gerdą Grudzinskaitę ir Ievą Dumbauskaitę.
Geros ir Ievos duetas energingai pradėjo rungtynes ir sugebėjo laimėti pirmą setą. Visgi antrajame M. Paulikienė ir A. Raupelyte jau žaidė tiksliau ir bendras rezultatas tapo lygus. Trečiajame sete įsibėgėjusios turnyro favoritės įrodė savo pranašumą ir pratęsė savo dominavimą Lietuvoje.
„Jausmas tikrai labai geras. Praėjusių metų finalas buvo galbūt kiek lengvesnis, o šiemet buvo didelis ažiotažas, buvo daug žmonių, iš kurių didžioji dalis palaikė Gerdą ir Ievą. Jos senai nebuvo finale ir tikrai norėjo laimėti. Džiaugiuosi, kad trečiajame sete pavyko išlikti ramioms, gerai paduoti, apsiginti. Vidinė ramybė buvo visiškai kitokia nei pirmajame sete“, – pasakojo M. Paulikienė.
A. Raupelytė pasidžiaugė, kad moterų finalo metu oras jau buvo ganėtinai neblogas. Ji pabrėžė puikią atmosferą tribūnose, nes žiūrovai buvo gausiai užpildę tribūnas, net ir pradėjus pliaupti lietui.
M. Paulikienė ir A. Raupelytė prieš tai užėmė penktą vietą BPT „Challenge“ turnyre Austrijoje. Sportininkės tikisi, kad ši sėkminga pastarųjų savaičių banga leis atsitiesti po nelengvos sezono pradžios ir
Ketvirtfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė 2–0 (21:8, 21:11) nugalėjo Guodą Bruzgaitę ir Liviją Vilkelytę, o štai pusfinalyje joms rimtą iššūkį metė Rugilė Grudzinskaitė ir Urtė Andriukaitytė. Lietuvos olimpietės net pralaimėjo pirmą setą, bet vėliau atsitiesė ir 2–1 (19:21, 21:10, 15:11) palaužė savo varžoves.
Kitame pusfinalyje G. Grudzinskaitė ir I. Dumbauskaitė 2–0 (21:17, 21:15) pranoko Skalvę Križanauskaitę ir Arianą Rudkovskają.
S. Križanauskaitė ir A. Rudkovskaja antrus metus iš eilės pasidabino bronzos medaliais. Jos mažajame finale 2–1 (18:21, 21:11, 15:10) nugalėjo R. Grudzinskaitę ir U. Andriukaitytę.
Drama vyrų finale
Nepaisant darganoto oro, žiūrovai išvydo įspūdingas vyrų kovas. Praėjusių metų čempionai Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius pusfinalyje 1–2 (21:19, 18:21, 8:15) nusileido Audriui Knašui ir Povilui Piešinai ir taip turėjo atsisveikinti su titulu.
Kitame pusfinalyje Karolis Palubinskas ir Arnas Rumševičius 2–0 (21:11, 21:11) nepaliko vilčių Gilbertui Kerpei ir Aurimui Mazūrui.
Tai reiškė, kad dėl aukso susitiko dvi ganėtinai neseniai susibūrusios, bet jau nemažai turnyrų užsienyje savo jėgas išbandžiusios komandos.
Finalą po trijų dramatiškų setų 2–1 (19:21, 22:20, 19:17) laimėjo ir aukso medaliais pasidabino K. Palubinskas ir A. Rumševičius.
A. Knašas ir P. Piešina turėjo keletą galimybių tašku iškovoti pergalę tiek antrajame, tiek trečiajame setuose, bet lemiamais momentais K. Palubinskas ir A. Rumševičius išsigelbėdavo. Galiausiai dramatiškame trečiajame sete pastarieji pelnė pergalingus taškus.
Tai buvo jau trečioji šių komandų tarpusavio akistata šią vasarą, o pirmąsias dvi buvo laimėję A. Knašas ir P. Piešina.
„Šiemet jiems vis pralaimėdavome ir pralaimėdavome. Apie pergalę šiandien per daug negalvojome, tačiau šįkart žaidėme tris setus, o pabaiga visada yra nenuspėjama. Esame patenkinti“, – sakė A. Rumševičius.
Šiam duetui tai yra pirmas Lietuvos čempionų titulą. Jeigu A. Rumševičius anksčiau su kitu partneriu yra jutęs triumfo skonį, tai K. Palubinskui šis trofėjus yra pirmas.
„Pernai finale nepavyko laimėti, o šiemet jau pasisekė. Labai malonus jausmas, esame laimingi, – sakė K. Palubinskas. – Ši pergalė neabejotinai pridės pasitikėjimo mums kaip duetui. Kitą sezoną planuojame žaisti tiek „Futures“, tiek „Challenger“ turnyruose, tik viską lems ir finansai.“
Patyrę A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius šįkart tenkinosi bronzos medaliais. Rungtynėse dėl 3 vietos jie 2–0 (21:19, 21:18) įveikė G. Kerpę bei A. Mazūrą.
Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionate dalyvavo 31 vyrų ir 14 moterų komandų.
