Netoli Monblano viršukalnės žuvo italų alpinistas, kurį „nušlavė“ kritęs ledo luitas

2025 m. rugpjūčio 25 d. 18:52
Netoli Monblano kalno Prancūzijos Alpėse nukritus ledo luitui žuvo italų alpinistas, o jo kopimo partneris buvo išgelbėtas, pirmadienį pranešė pareigūnai.
38 metų vyras sekmadienį kopė į Mont Blanc du Tacul, vienu iš maršrutų į Monblano viršukalnę, kai serakas – didelis ledo luitas – atsilaisvino ir „nušlavė“ abu alpinistus, AFP sakė Šamoni kalnų policijos pareigūnas.
Vieną iš dviejų alpinistų gelbėtojai išgelbėjo sraigtasparniu. Jis yra „geros sveikatos“, bet sukrėstas nelaimingo atsitikimo, teigiama pranešime.
Gelbėtojams nepavyko atgaivinti italo, kurio pavardė neskelbiama.
Policijos teigimu, kopimo į Monblaną maršrutuose reguliariai pasitaiko serakų kritimų, kurie yra „nenuspėjami“.
Monblanas, aukščiausia Vakarų Europos viršukalnė, stūksanti trijų šalių – Prancūzijos, Italijos ir Šveicarijos – pasienyje, yra maždaug 4 800 m aukščio.
