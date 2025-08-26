Imtynėse pasirodęs MMA kovotojas sutalžė sąmonės netekusį imtynininką

Pasak „Fox Sports“, incidentas buvo pakankamai rimtas ir Los Andželo policija patvirtino, jog atlieka tyrimą.
Šeštadienį Raja Jacksonas, kurio tėvas yra buvęs UFC čempionas Quintonas Jacksonas, turėjo kovoti su 47 metų Suartu „Syko Stu“ Smithu per „KnokX Pro Wrestling“ renginį, kuris buvo gyvai transliuojamas „Kick“ platformoje.
Nors R. Jacksonas yra MMA kovotojas, jis dalyvavo profesionalių imtynių varžybose, o jų baigtis buvo iš anksto suplanuota.
Vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas incidentas, matyti, kaip Raja įslydęs į ringą, pakėlė S. Smithą ant pečių ir stipriai sviedė jį ant tatamio.
Pasak „Fightful.com“ žurnalisto Seano Rosso Sappo, ta incidento dalis, kaip įprasta imtynėse, buvo iš anksto suplanuota. Tačiau vėliau sekė tai, ko nesitikėjo niekas. R. Jacksonas pradėjo talžyti be sąmonės gulinčio varžovo galvą.
Po kelių akimirkų kiti imtynininkai suprato, kad tai nebuvo iš anksto suplanuota ir puolė į ringą, kad nutemptų R. Jacksoną nuo S. Smitho. Pastarasis dėl sunkių sužalojimų buvo skubiai nugabentas į ligoninę.
R. Jacksonui spėjo sąmonės neturinčiam varžovui atlikti daugiau nei 20 smūgių.
Pranešama, kad kovotojo išpuolį prieš S. Smithą paskatino incidentas renginio pradžioje, kai šis trenkė R. Jacksonui į galvą gėrimu iš skardinės.
Neaišku, ar tariamas smūgis buvo S. Smitho piktavališkas veiksmas, ar profesionalus imtynininkas tiesiog vaidino savo personažą ir pridėjo dramos prieš kovą.
„Likus akimirkai iki kovos, S. Smithas netikėtai trenkė R. Jacksonui į galvą. Rajai buvo pasakyta, kad jis galės atsigriebti ringe. Maniau, kad tai – šou dalis, – rašė R. Jacksono tėtis tinkle „X“. – Tai buvo blogas sprendimas ir darbas, kuris pakrypo neteisinga linkme. Raja yra MMA kovotojas, o ne profesionalus imtynininkas ir neturėjo jokio reikalo dalyvauti tokiame renginyje. Aš VISIŠKAI netoleruoju savo sūnaus veiksmų!“
„Kaip tėvas, esu labai susirūpinęs dėl jo sveikatos ir pono Smitho gerovės“, – rašė sportininko tėvas. – Nepaisant to, esu labai nusiminęs, kad visa tai įvyko, bet dabar labiausiai nerimauju, kad ponas Smithas greitai pasveiktų. Atsiprašau Rajo vardu ir „Kick“ už susidariusią situaciją.“
Rajai buvo uždrausta vykdyti tiesiogines transliacijas „Kick“ platformoje netrukus po to, kai internete pradėjo plisti vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas jo tariamas išpuolis.
