Plaukus nusiskutęs C. Alcarazas pergalingai pradėjo „US Open“

2025 m. rugpjūčio 26 d. 08:27
Lrytas.lt
Antroji pasaulio raketė Carlosas Alcarazas prestižinį „Grand Slam“ serijos turnyrą „US Open“ pasitiko su kardinaliais išvaizdos pokyčiais, kurie nesutrukdė jam pasiekti pergalės.
Ispanas pirmajame etape 6:4, 7:5, 6:4 įveikė amerikietį Reilly Opelką (ATP-67).
Visgi po mačo daugiausiai dėmesio sulaukė ne įvykiai aikštelėje, o tai, kaip atrodė 22-ejų C. Alcarazas.
Teniso užkoliuose dažnai buvo juokaujama, jog ispano kirpėjai dažnai padaro prastas šukuosenas tenisininkui, o šis galiausiai tai pripažinęs nusprendė imtis kardinalių pokyčių ir nusiskuto plaukus „pirmu“ numeriu.
Tiesa ir dėl šių plaukų C. Alcarazas sulaukė pašaipių replikų, o pirmiausiai sureagavo ispano bičiulis Francis Tiafoe (ATP-17).
„Tai tikrai baisu. Bet jis mano vyrukas. „Tai juokinga. Pažvelgiau į jį ir pagalvojau: „Manau, tu aerodinamiškas“. Juanas Karlosas „Uodas“ juokėsi. Jis atsakė: „Taip, jis greitesnis nei anksčiau.“ Aš pasakiau: „Na, tai problema“. Iš vaikino, kuris savaitę po savaitės kerpasi ir didžiuojasi gerais kirpimais, tai siaubinga“, – ispano naująją šukuoseną komentavo amerikietis.
Pats F. Tiafoe taip pat pergalingai pradėjo turnyrą. Kortų šeimininkas 6:3, 7:6 (8:6), 6:3 nugalėjo japoną Yoshihito Nishioka (ATP-149).
Į antrąjį etapą patekę tenisininkai užsitikrino po 50 ATP reitingo taškų ir 154 tūkst. JAV dolerių.
Čempionui atiteks 2000 reitingo taškų ir net 5 mln. JAV dolerių.
Carlosas AlcarazasTenisasUS Open
