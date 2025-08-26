Netikėta žinia: S.Maslobojevui – teigiamas dopingo testas, kovotojas atsisako pasaulio čempiono titulo

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugpjūčio 26 d. 22:50
Antradienį „Glory“ paskelbė, jog pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas pats nusprendė atsisakyti savo titulo. Tokį žingsnį sportininkas žengė po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas jo dopingo mėginys parodė teigiamą rezultatą.
Priminsime, kad titulą S. Maslobojevas iškovojo birželio 14-ąją – tuomet jis tris kartus siuntė į nokdauną Tariką Khbabezą ir trečiajame raunde užbaigė kovą nokautu.
Nors sportininkas pripažįsta testo rezultatus, jis siekia išsiaiškinti, iš kur galėjo patekti uždrausta medžiaga. Kaip pabrėžė „Glory“ sportininkų saugos ir reguliavimo reikalų vyresnioji viceprezidentė Nadia Silk, S. Maslobojevui užtikrinama teisė į sąžiningą nagrinėjimą pagal antidopingo taisykles, o jo bylą peržiūrės nepriklausomas Antidopingo komitetas.
„Noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad niekada sąmoningai nevartojau jokių uždraustų medžiagų. Visus vartotus papildus išsiunčiau analizei, kad būtų nustatytas galimas užterštumo šaltinis. Esu įsipareigojęs švariam sportui ir sąžiningam žaidimui“, – pareiškė S. Maslobojevas.
Kol vyksta tyrimas, organizacija „Glory“ laikinai suspendavo Lietuvos kovotoją.
