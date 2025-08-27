Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

Baltijos jūroje nuskendo 18-metis žolės riedulininkas: kūną bangos atidavė po savaitės

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:23
Lrytas.lt
Iš Vladyslavovo kilęs 18-metis Natanas Stranzas rugpjūčio 18-ąją su draugų grupe maudėsi Baltijos jūroje. Policijos duomenimis, vaikinas prarado pusiausvyrą, jį įtraukė bangos toliau nuo kranto ir jaunuolis nesugebėjo sugrįžti į krantą. Jis paskendo. Toje vietoje nedirbo gelbėtojai.
Daugiau nuotraukų (2)
Buvo pradėta vaikino paieška, tačiau šį antradienį, rugpjūčio 26 d. ji buvo nutraukta. Jūra išmetė jaunuolio kūną. Tai įvyko lygiai po savaitės.
„Turime labai tragišką žinią – jūra pasiglemžė mūsų draugą, žaidėją, komandos ramstį ir didžiausią mūsų klubo gerbėją Nataną Stranzą.
Sunku patikėti tuo, kas įvyko“, – socialiniuose tinkluose paskelbė jo žolės riedulio klubas iš Gniežno „UKH Start 1954“.
Jo kūnas išplautas Jastarnijos kurorte Lenkijoje. Jį atpažino šeimos nariai – tėvai Magdalena ir Jakubas Stanzai.
žolės riedulysBaltijos jūraMirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.