Baltijos jūroje nuskendo 18-metis žolės riedulininkas: kūną bangos atidavė po savaitės

Buvo pradėta vaikino paieška, tačiau šį antradienį, rugpjūčio 26 d. ji buvo nutraukta. Jūra išmetė jaunuolio kūną. Tai įvyko lygiai po savaitės.
„Turime labai tragišką žinią – jūra pasiglemžė mūsų draugą, žaidėją, komandos ramstį ir didžiausią mūsų klubo gerbėją Nataną Stranzą.
Sunku patikėti tuo, kas įvyko“, – socialiniuose tinkluose paskelbė jo žolės riedulio klubas iš Gniežno „UKH Start 1954“.
Jo kūnas išplautas Jastarnijos kurorte Lenkijoje. Jį atpažino šeimos nariai – tėvai Magdalena ir Jakubas Stanzai.