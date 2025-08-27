Bėgimo entuziastai jau ruošiasi svarbiausiam metų renginiui – laukiama rekordinio dalyvių skaičiaus

„Swedbank Vilniaus maratonas“ – daugiau nei bėgimas
Kaip papasakojo VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ organizatorė Monika Šaltenytė, bėgikų gretos ir pats renginys ypač auga pastaruosius kelerius metus.
„Pastebime, jog vis daugiau žmonių domisi bėgimu, sveika gyvensena, buriasi į palaikančias bendruomenes, todėl mūsų daugiau nei dvidešimtmetį organizuojamas renginys – skirtas pradedantiesiems ir patyrusiems sportininkams, šeimoms, vaikams, senjorams, įmonių ir įvairių organizacijų komandoms – visiems, kurie nori būti bėgimo šventės dalimi“, – dalijosi M. Šaltenytė.
Pagrindiniu Vilniaus maratono partneriu šiais metais tapo bankas „Swedbank“, taigi, vienas didžiausių šalies sporto renginių nuo šiol vadinsis „Swedbank Vilniaus maratonu“. Anot maratono organizatorės, su nauja partneryste atsiveria ir platesnės galimybės.
Pasiūlyta pagrindinio partnerio šių metų renginio naujovė – 3 km ilgio ėjimo trasa „Swedbank ėjimas“. Pirmą kartą per daugiau nei 20 maratono gyvavimo metų organizatoriai pristato galimybę niekur neskubėti ir pasivaikščiojant įveikti vaizdingą 3 km maršrutą.
„Swedbank“ Socialinės atsakomybės ir rėmimų vadovas Ernestas Ramonas tikisi, kad dalyvavimas ėjimo trasoje daliai žmonių taps pirmuoju žingsniu ilgesnių bėgimo distancijų link, taip pat ši distancija idealiai tiks maratono ir pusmaratonio distancijų bėgikų palaikytojams – draugams, kolegoms, giminaičiams, šeimoms.
Ėjimo startas prasideda iškart po maratono ir pusmaratonio startų, taigi, tai puiki proga maratoną matyti iš labai arti.
Kviečia į nemokamas treniruotes
M. Šaltenytės žodžiais, kasmet vykstantis maratonas – daugiau nei tik viena diena bėgimo. Į įvairias iniciatyvas organizatoriai kviečia visus metus: organizuoja nemokamas bėgimo treniruotes, pokalbius ar diskusijas su Lietuvoje žinomais bėgimo treneriais – viskas tam, kad dar daugiau žmonių pasiruoštų kelionei iki savojo maratono.
Artėjant didžiausiam bėgimo renginiui, organizatoriai kviečia visus norinčius ruoštis kartu. Trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – prasidėjo nemokamų bėgimo treniruočių ciklas, atviras tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems bėgikams. Tikslaus treniruočių grafiko ieškokite „Swedbank Vilniaus maratono“ interneto svetainėje.
Atviras ir nemokamas treniruotes pradedantiesiems rengs visus maratono dalyvius traumų ir gyvybės draudimu apdrausianti „Swedbank“ draudimo bendrovė. Tai – ne tik puiki galimybė pasiruošti savo pirmam bėgimui, bet ir būdas iš anksto pasirūpinti savimi: sužinoti, kaip taisyklingai judėti, išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų ir stiprinti bendrą savijautą. Šios treniruotės prasideda rugpjūčio 27 d. ir vyks kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos – socialiniame tinkle „Facebook“.
Unikali galimybė patirti miestą kitaip
Tarptautinis „Swedbank Vilniaus maratonas“ rugsėjo 14-ąją startuos Katedros aikštėje, Vilniuje. Dalyviai, įsivertinę savo patirtį, fizinį pasirengimą ar išsikeltus tikslus, galės pasirinkti bėgimo distancijos ilgį nuo 5 iki 42 km, o vaikai nuo 2 iki 12 metų kviečiami į vaikų bėgimą (200 m). Sudėtingiausios ir daugiausia ištvermės reikalaujančios – maratono (42.195 km) ir pusmaratonio (21.098 km) distancijos, kurias kasmet renkasi įveikti vis daugiau bėgikų.
Pasak M. Šaltenytės, visos bėgimo trasos „Swedbank Vilniaus maratone“ driekiasi mieste: Senamiestyje, palei upę, Bernardinų sode – gražiausiose sostinės vietose. Taigi, maratonas – puiki proga pasidžiaugti rudenišku miestu ir, žinoma, artimųjų bei draugų palaikymu. Juk vardą skanduojantys sirgaliai maratone – tiesiog privalomi.
Kaip ir kituose didžiuosiuose Europos ir pasaulio miestuose, kuriuose vyksta maratonai ar triatlono varžybose, tenka uždaryti gatves ar riboti eismą, tačiau maratonas, anot M. Šaltenytės, unikali galimybė patirti miestą kitaip. Kadangi maratono dalyviai gali rinktis skirtingas distancijas, kiekvienas tikrai ras sau tinkamiausią. „Bėgti gali visi“, – įsitikinusi pašnekovė.
Sostinėje vykstantis maratonas – didžiausias bėgimo renginys Lietuvoje, organizuojamas nuo 2004 metų. Praėjusiais metais jis subūrė beveik 13 000 dalyvių, šimtus savanorių ir keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Renginys turi „World Athletics“ bronzinį bėgimo varžybų ženklinimą, kartu yra ir Lietuvos maratono čempionatas.