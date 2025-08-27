Lietuvos atstovas S.Maslobojevas akistatą ringe laimėjo techniniu nokautu ketvirtajame raunde, ilgai smūgiavęs oponentui į koją, kol tas kapituliavo.
Tačiau po dvikovos paimtas dopingo testas viską apvertė aukštyn kojomis – lietuvio organizme rastos draudžiamos sporte medžiagos ir S.Maslobojevas dėl dopingo laboratorijos išvadų buvo priverstas atsisakyti savo čempioniško titulo.
T.Khbabezas, kuris dar pravardžiuojamas „tanku“, į šią antradienio paskelbtą „Glory“ organizacijos naujieną reagavo ramiai.
Kovotojas tikino, kad nenori susigrąžinti titulo, kurį iš jo atėmė Lietuvos atstovas. Jis tik organizacijos prašo sąžiningo požiūrio į akistatą.
„Aš pralaimėjau sąžiningai ringe, – sakė jis olandų kovų portalui vechtsportinfo.nl. – Bet dabar norėčiau pasakyti, tas pralaimėjimas neturėtų likti mano karjeros įrašuose. Tai vienintelis sąžiningas dalykas, kurį „Glory“ organizacija dabar gali padaryti mano atžvilgiu ir taip bausti varžovą“.
Per savo karjerą T.Khabezas profesionaliai į ringą žengė 65 kartus ir laimėjo 52 akistatas, o 12-oje buvo nugalėtas. Viena kova baigėsi lygiosiomis.
S.Maslobojevas jau viešai tvirtino, kad niekada sąmoningai nevartojo nieko nelegalaus ir kad medžiaga greičiausiai buvo gauta iš maisto papildais. Nepaisant to, jis prarado titulą ir organizacijos buvo laikinai suspenduotas.
Trečiadienį jis prakalbo apie savo situaciją feisbuke.
„Dar niekada nebuvo taip sunku ką nors rašyti, – trečiadienį rašė S.Maslobojevas. -
Šiuo metu išgyvenu labai sunkų laikotarpį. Visada buvau ir esu kovotojas, kuriam svarbi sveikata, švarus sportas ir fair play. Bet nutiko tai, ko visiškai nesitikėjau: dopingo testai, paimti prieš ir po mano paskutinės kovos, parodė draudžiamos medžiagos pėdsakų.
Aiškiai pareiškiu: sąmoningai niekada nevartojau jokių draudžiamų medžiagų. Didžiąją karjeros dalį buvau nuolat tikrinamas pagal WADA („Pasaulinė antidopingo agentūra“) taisykles, o dar papildomai prieš, bei po kiekvienos GLORY kovos. Be to, medžiaga apie kurią vėliau pranešiu yra ypač lengvai aptinkama ir skirta svorio augimui, kai man atvirkščiai prieš kovas visada reikia mesti daug svorio, tad net elementari logika sako, kad tam nėra jokios prasmės.
Kartu su komanda dabar darome viską, kad išsiaiškintume, kaip tai galėjo nutikti. Bendradarbiaujame su Glory, dirbame su laboratorijomis, tikriname papildus ir produktus, laikomės griežtos grandinės, kad būtų galima nustatyti tikslų patekimo kelią.
Noriu nuoširdžiai pasakyti, kad visą gyvenimą skyriau sportui, gerbdamas jo vertybes. Savo sąžiningumu nerizikuočiau. Kad ir kaip tai dabar atrodytų ir galbūt atrodys iš šalies, griežtai pareiškiu: jokių draudžiamų medžiagų nevartojau.
Iš anksto dėkoju visiems, kurie manimi tiki, palaiko ir palaikys visos šios situacijos ir proceso metu. Jūsų ir artimųjų palaikymas man dabar be galo svarbus. See less — in Lithuania.“
Nuo 2023 m. balandžio mėn. „Glory“ organizacija skelbia visų sportininkų testų rezultatus. Tokie garsūs vardai kaip Rico Verhoevenas ir Tarikas Osaro dažnai pasirodo dopingo kontrolės sąrašuose – atitinkamai pirmasis buvo jau tikrintas trylika kartų, o antrasis turėjo devynis testus.
Tai rodo didėjantį „Glory“ organizacijos įsipareigojimą skaidrumui.
T.Khbabezo ir S.Maslobojevo byla kartu atskleidžia sudėtingą kovų organizacijos klausimą: ar rezultatas turėtų būti panaikintas, jei kovotojo dopingo testas po to yra teigiamas?
Daugelis gerbėjų pasisako aiškiai, kad pergalė, pasiekta naudojant draudžiamas medžiagas, yra bevertė.
Tačiau yra ir priešininkų. Jie pabrėžia, kad pralaimėjęs kovotojas dažnai neturi tiesioginių teisių į pergalę. Savo nuomonę turintys kovų specialistai teigia, kad keičiant akistatų rezultatus gali kilti daugiau painiavos.
Tačiau „Glory“ pabrėžia, kad visi kovotojai turi teisę į teisingą teismą. Nepriklausoma komisija iki galo nagrinės S.Maslobojevo bylą.
