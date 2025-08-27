Lietuvos kovotojų asociacija: „Sergejus Maslobojevas išlieka mūsų čempionas“

Pateikiame Lietuvos kovotojų asociacijos ofcialų koamentarą.
„Lietuvos kovotojų asociacija išreiškia tvirtą palaikymą Sergejui Maslobojevui, kuris pastarosiomis dienomis atsidūrė viešumoje dėl teigiamo dopingo testo. Mums Sergejus – ne tik tituluotas sportininkas, bet ir žmogus, kurio gyvenimas yra paremtas sąžiningumu, sunkia kasdiene treniruočių rutina ir atsidavimu sporto vertybėms.
Alpas Mikalauskas, Lietuvos kovotojų asociacijos vadovas, sako:
„Sergejus yra tikras čempionas tiek ringe, tiek gyvenime. Jo drąsa, sąžiningumas ir atsidavimas sportui yra pavyzdys kiekvienam jaunam kovotojui. Šiuo sudėtingu metu svarbiausia jam yra mūsų vieningas palaikymas. Mes tikime jo teisumu ir būsime šalia kiekviename žingsnyje.“
Sergejus Maslobojevas visada buvo Lietuvos kovinio sporto veidas. Jo pasiekimai nuo pergalių šalies čempionatuose iki pasaulio elitinių turnyrų viršūnių įkvepia tūkstančius jaunų sportininkų. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad Sergejus nuosekliai rodė pavyzdį, kaip kovoti ne tik ringe, bet ir gyvenime: sąžiningai, su pagarba taisyklėms, su meile Lietuvai.
„Žinome Sergejų daugelį metų ir galime drąsiai pasakyti , tai žmogus, kuris sąmoningai niekada nerizikuotų savo vardu ir reputacija. Esame tikri, kad ši situacija bus išaiškinta, o tiesa atskleista“, – teigiama asociacijos pareiškime.Todėl šiandien negalime tylėti. Sergejus pats pasirinko sąžiningą kelią atsisakyti titulo, kol vyksta tyrimas, ir kovoti už tiesą. Tai drąsus sprendimas, kuris įrodo jo charakterio stiprybę. Tačiau mums jis ir toliau lieka tikruoju čempionu.
Šiandien Maslobojevas stoja į kitokią kovą , už savo garbę ir tiesą. Lietuvos kovotojų asociacija tiki, kad kaip ir ringe, taip ir gyvenime, Sergejus įrodys savo teisumą.
„Sergejus yra mūsų bendruomenės dalis, mūsų draugas ir mūsų čempionas. Jo sąžiningumas, kovingumas ir atsidavimas sportui nekelia abejonių. Kartu su juo lauksime šio proceso pabaigos ir džiaugsimės, kai jo vardas bus visiškai išteisintas“, – pažymima pranešime.
Lietuvos kovotojų asociacija kviečia visą sporto bendruomenę, žiniasklaidą ir visuomenę išlikti sąmoningus bei neskubėti teisti. Šiandien Sergejui svarbiausia – mūsų visų palaikymas ir pasitikėjimas.
Sergejus Maslobojevas išlieka mūsų čempionas“, – skelbia Lietuvos kovotojų asociacija.
Sergejus Maslobojevasdopingasdopingo testas
Rodyti daugiau žymių