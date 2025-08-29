E. Butvilo žygis Ispanijoje tęsiasi: lietuvis pateko į „Rafa Nadal Open“ pusfinalį

Jau pirmame mačo geime E. Butvilas perėmė iniciatyvą – laimėjo varžovo padavimą ir pirmą setą kontroliavo nuo pradžios iki pabaigos. Japonas nesukūrė nė vienos break point'o, o dar kartą savo padavimus pralaimėjęs septintajame geime turėjo pripažinti lietuvio pranašumą.
Antrajame sete intriga buvo kiek didesnė. J. D. Friendas išsikovojo du „break pointus“, tačiau jų neišnaudojo. Lietuvis atsilaikė, o penktajame geime pats perlaužė kovą savo naudai (3:2). Nors japonas netrukus išlygino rezultatą (3:3), devintajame geime japonas dar kartą prarlaimėjo savo padavimus, o E. Butvilas užtikrintai uždarė mačą (6:4).
Ši pergalė lietuviui garantavo 22 ATP reitingo taškus bei 4550 eurų. Pusfinalyje lietuvio laukia aukščiau ATP reitinge esantis austras Jurijus Rodionovas (ATP-154).
Turnyro prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.