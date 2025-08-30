N. Džokovičius darkart aplenkė R. Federerį – pasiektas naujas rekordas

Tai buvo 192-oji serbo pergalė „Didžiojo kirčio“ (Grand Slam) turnyruose ant kietosios dangos. Nuo šiol tai – naujas rekordas, kuris anksčiau priklausė Šveicarijos teniso ikonai Rodžeriui Federeriui.
N.Džokovičius yra lyderis teniso istorijoje pagal „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus (24) ir pergales juose (395). Serbo sąskaitoje – 10 „Australian Open“, 3 „Roland Garros“, 7 „Wimbledon“ ir 4 „US Open“ titulai.
Tenisininkas susitikimo pradžioje šiek tiek išgąsdino savo fanus, kai po taško pirmojo seto gale susigriebė už nugaros. Visgi po mačo serbas vijo blogas mintis į šoną. „Man viskas gerai, esu jaunatviškas ir stiprus kaip niekad“, – su šypsena interviu korto viduryje sakė N.Džokovičius.
38-erių tenisininko kitame turnyro etape lauks vokiečio Jan-Lennardo Struffo (ATP-144) iššūkis.
Novakas DžokovičiusTenisasUS Open
