Dėl M. Kiero žūties policija pradėjo tyrimą: tragedija įvyko Anykščių rajone

Kaip praneša Delfi žurnalistas J. Matonis, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ugniagesių teigimu, gautas pranešimas, kad vyras iššoko iš baidarės į vandenį ir nebeišnėrė. Jo kūnas buvo rastas maždaug už 150 metrų nuo įvykio vietos. Tikslios nelaimės aplinkybės šiuo metu aiškinamos, o policija detalių kol kas neatskleidžia, nes vyksta ikiteisminis tyrimas.
Mindaugas Kieras buvo vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris per visą šalies istoriją 20 metų iš eilės (1999–2018 m.) dalyvavo pasaulio čempionatuose.
Nacionalinėje komandoje gynėjas sužaidė 100 rungtynių, o paskutiniajame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono aukso medalį.