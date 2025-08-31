Staigmena „US Open“: kanadietis eliminavo A. Zverevą

25-erių Kanados atstovui tai buvo pirmoji pergalė prieš „Didžiojo kirčio“ varžovą iš pirmojo ATP reitingo penketuko. Iki šiol jis buvo pralaimėjęs visus septynis tokius susitikimus.
„Treniruotėse jaučiau, kad žaidžiu užtikrinčiau, aiškiau supratau, kokio teniso noriu laikytis. Tokie pasirodymai neatsiranda iš niekur – tačiau niekada nežinai, kada pasieksi tokį lygį“, – po mačo sakė Augeris-Aliassime’as.
Lūžis įvyko antrajame sete, kai F. Augeris-Aliassime’as pratęsime išsigelbėjo nuo grėsmės atsilikti dviem setais. Nuo to momento kanadietis perėmė iniciatyvą ir sugebėjo iškovoti vieną įspūdingiausių pergalių savo karjeroje.
Aštuntfinalyje jo lauks dvikova su rusu Andrejumi Rubliovu (ATP-15).
Tuo metu A. Zverevui „Didžiojo kirčio“ trofėjus ir toliau lieka nepasiekiamas. 28-erių vokietis per karjerą jau tris kartus žaidė šių turnyrų finaluose – 2020 m. Niujorke, 2023 m. Paryžiuje ir šių metų pradžioje Melburne – tačiau nė karto nelaimėjo.
