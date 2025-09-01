Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kuriozas teniso turnyre: milijonierius atėmė iš vaiko kepurę, o iškeiktas interneto – pasislėpė

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:12
Lrytas.lt
JAV vykstančiame „US Open“ turnyre savaitgalį įvyko visame pasaulyje socialiniuose tinkluose plačiai nuskambėjęs epizodas – lenkų milijonierius iš vaiko atėmė kepurę.
Po pergalės prieš devintu skirstytą Kareną Kachanovą (ATP-9) lenkų tenisininkas Kamilis Majchrzakas (ATP-71) korto tribūnose susirinkusiems žiūrovams dalino autografus ant tam skirtų kamuoliukų ir kepurių. Vieną iš tokių kepurių jis padavė šalia buvusiam berniukui, tačiau ją greitai nugvelbė šalia vaiko buvęs vyras.
Kaip vėliau paaiškėjo, jis – lenkų asfalto klojimo įmonės „Drogbruk“ vykdantysis direktorius Piotras Szczerekas.
Vos tik incidento įrašas pasiekė interneto platybes, vartotojai pradėjo piktintis tokiu poelgiu, o visokiomis formomis plintantys įrašai sulaukė milijoninių peržiūrų.
K.Majchrzakas vėliau savo „Instagram“ paskyroje paskelbė berniuko paiešką norėdamas šiam atsilyginti. Galiausiai berniukas, kurio vardas Brockas, buvo surastas ir tenisininkas asmeniškai susitiko su juo bei įteikė savo pasirašytų suvenyrų.
Tuo tarpu P.Szczereko bendrovė sulaukė internautų įniršio. Jo įmonės reitingas staigiai krito, o pats verslininkas ištrynė visas savo socialinių tinklų paskyras.
Viename iš forumų buvo paskleistas ir verslininko atsakymas į situaciją, tačiau jo autentiškumo patvirtinti nebuvo įmanoma, o ir pats įrašas greitai buvo ištrintas.
