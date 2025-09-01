Paaiškėjo Mindaugo Kiero mirties priežastis

Kaip atskleidė velionio draugas Šarūnas Kuliešius, viskas įvyko M.Kierui su šeima ilsintis prie upės.
„Kaip man jo žmona sakė, jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas. Aš spėju, kad ten turbūt upėje buvo kažkokie kuolai ar dar kažkas [į ką jis trenkėsi], – LRT teigė vyras. – Buvo su šeima ir va taip atsitiko...“
Mindaugas Kieras buvo vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, kuris per visą šalies istoriją 20 metų iš eilės (1999–2018 m.) dalyvavo pasaulio čempionatuose.
Nacionalinėje komandoje gynėjas sužaidė 100 rungtynių, o paskutiniajame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono aukso medalį.
Š.Kuliešius pridėjo, kad M.Kiero garbei bus surengtos atminimo rungtynės.
Mindaugas Kieras
