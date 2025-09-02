Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Be pompastikos ir rėmimo prašymų: lietuvė dviračiu įveikė Australiją

Šią vasarą Lietuvoje nugriaudėjo skandalas, kai Australiją per 90 dienų turėjęs perbėgti lietuvis Danielius Narauskas, kaip paaiškėjo, didelę atstumo dalį tiesiog važiavo automobiliu. Viena lietuvė šį žemyną įveikė be pompastikos ir prašymų ją paremti.
Keliautoja Monika Overlingytė per tris mėnesius su dviračiu nuvažiavo per visą Australiją. Moteris apie tai paskelbė tiek savo „Instagram“ paskyroje, tiek ir dedikuotoje „Facebook“ grupėje.
Lietuvė kelionę pradėjo birželio pradžioje ir baigė rugpjūčio gale.
„Solo su dviračiu įveikiau Australijos žemyną! Per 3 mėnesius numyniau nuo Darvino iki Melburno 5 780 km, – feisbuko grupėje „Dviračių žygiai neskubantiems“ paskelbė mergina. – Pasivažinėjimas, kurio dar nepamiršiu labai ilgai!“
„Niekad nebučiau pasvajojus apie tokio lygio nuotykius, bet, pasirodo, viskas įmanoma! Turbūt dažnam kyla abejonių ir viduj balsas rėkia, jog tokie dalykai nutinka kažkam, bet ne man.. Taip ir aš galvojau prieš pradedant šią jau 3 metus trunkančią kelionę.. Buvau problemose paskendusi moterytė iš Tauragės rajono, nieko per daug nesitikėdama iš gyvenimo, bet pasirodo, jei diena iš dienos judi tikslo link, viskas gali apsiversti aukštyn kojom.“
Prieš tai lietuvė vykdė solo kelionę po Pietryčių Aziją. Anksčiau ji dviratį mynė ir tūkstančių kilometrų aukštyje Himalajų kalnuose, ten įveikusi keturias viršūnių perėjas.
