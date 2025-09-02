Iš vaiko kepurę „US Open“ turnyre atėmęs milijonierius teisinosi klaida

Po pergalės prieš devintu skirstytą Kareną Kachanovą (ATP-9) lenkų tenisininkas Kamilis Majchrzakas (ATP-71) korto tribūnose susirinkusiems žiūrovams dalino autografus ant tam skirtų kamuoliukų ir kepurių. Vieną iš tokių kepurių jis padavė šalia buvusiam berniukui, tačiau ją greitai nugvelbė šalia vaiko buvęs vyras.
Vos tik incidento įrašas pasiekė interneto platybes, vartotojai pradėjo piktintis tokiu poelgiu, o visokiomis formomis plintantys įrašai sulaukė milijoninių peržiūrų.
Galiausiai praėjus kelioms dienoms verslininkas viešai pripažino suklydęs ir savo veiksmus pavadino „rimta klaida“.
„Noriu atsiprašyti berniuko, jo šeimos, visų sirgalių ir paties žaidėjo. Tai man – skaudi, bet reikalinga pamoka apie nuolankumą“, – rašė jis savo socialiniuose tinkluose.
Pasak P. Szczereko, situacija kilo dėl nesusipratimo – jis manęs, kad tenisininkas Kamilis Majchrzakas kepurę perdavė jo vaikams, kurie anksčiau buvo paprašę autografų.
Vėliau jis pats kreipėsi į šeimą ir atsiprašė. Šis incidentas sukėlė didelį pasipiktinimą Lenkijoje – internautai jį vadino „gėda“, „vagimi“ ir „sukčiumi“.
Pats verslininkas teigia, kad tai parodė, kaip vienas neapgalvotas veiksmas gali nubraukti ilgametį darbą ir paramą jauniesiems sportininkams.
„Ateityje dar aktyviau įsitrauksiu į iniciatyvas, skirtas vaikams ir jaunimui, bei veiklas prieš smurtą ir neapykantą. Tik darbais galima atkurti prarastą pasitikėjimą“, – tvirtino jis.
Tuo metu tenisininkas K. Majchrzakas, kurio pergalė prieš rusą Kareną Chačanovą sukėlė ažiotažą tribūnose, incidentą pavadino paprasčiausia painiava.
Sportininkas savaitgalį susitiko su berniuku, padovanojo jam naują pasirašytą kepurę ir kitų dovanų.