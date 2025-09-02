Nuo sofutės iki maratono: ką turi žinoti kiekvienas pradėdamas bėgti

Pirmi žingsniai: tinkami batai ir... kantrybė
„Pirmiausia, ką reikia žinoti prieš ruošiantis bėgti – svarbu išsirinkti tinkamus bėgimo batelius. Tinkamai parinkti batai padeda išvengti traumų ir suteikia daugiau malonumo pačiam procesui“, – sako E. Adomkaitis. Batus rekomenduojama išsirinkti, atsižvelgiant į pėdos formą bei net batų svorį, nes ir tokios mažos detalės turi daug įtakos bėgimo kokybei.
Kitas svarbus principas – neskubėti didinti krūvio. Pasak trenerio, dažna pradedančiųjų klaida yra noras iš karto nubėgti kuo daugiau kilometrų. Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje daug naudingiau krūvį didinti palaipsniui: taip kūnas spėja prisitaikyti, o pats bėgikas išvengia nusivylimo, jeigu norimi rezultatai neateina taip greitai, kaip buvo tikimasi.
Treneris pataria galvoti apie bėgimą kaip apie ilgalaikę investiciją į save, o ne vienkartinį tikslą. Kantrybė leidžia mėgautis procesu ir pasiekti geresnių rezultatų.
Ko nedaryti?
E.Adomkaičio teigimu, pradedantieji dažniausiai klysta dėl trijų priežasčių.
„Pirmoji – bėgama per daug ir per greitai. Norint pasiekti rezultatų, dažnas iš karto persistengia. Tačiau kūnui reikia laiko prisitaikyti. Antroji klaida – lyginimasis su kitais. Socialiniuose tinkluose ar bėgimo bendruomenėse matomi skaičiai kartais tampa spąstais ir sukuria nereikalingą įtampą. Svarbiausia – klausyti savo kūno, o ne bandyti vytis kitus“, – akcentuoja specialistas.
Trečioji klaida, anot trenerio – per greitų rezultatų siekis. Bėgimas, kaip ir kitos gyvenimo sritys, reikalauja nuoseklumo. Greitos pergalės džiugina trumpai, bet ilgalaikis pasitenkinimas atsiranda tik kantriai dirbant.
Būtina apšilti
Pasak E.Adomkaičio, prieš bėgant labai svarbu tinkamai paruošti kūną ir tam nereikia sudėtingų pratimų.
„Geriausias apšilimas – tai lėtas bėgimas. Jeigu nėra skausmų, užtenka pradėti lengvu tempu, o intensyvumą didinti palaipsniui. Apšilimas apsaugo nuo traumų, padeda organizmui lengviau pereiti į didesnį krūvį ir leidžia bėgimui tapti malonesniu. Tuo pat metu tai ir puikus būdas nusiteikti treniruotei – kūnas ir protas pasiruošia veiksmui“, – pataria treneris. Jis pažymi, kad pradėjus bėgioti lėtai, didesnių pastangų prireiks tik vėliau – kai kūnas jau bus pasiruošęs priimti rimtesnius iššūkius.
Sprintas ar maratonas?
Kurią distanciją pasirinkti: trumpą ar ilgą? Pasak E. Adomkaičio, tai priklauso nuo žmogaus tikslų: „Jeigu norima greito rezultato, greitų pergalių, siūlyčiau rinktis trumpesnę distanciją. Bet jeigu norima didelio projekto ir jį įgyvendinti – maratonas yra puikus pasirinkimas“.
Treneris įsitikinęs, kad sprintai leidžia greitai pasitikrinti savo galimybes, tačiau maratonas suteikia ypatingą patirtį. Jis tampa iššūkiu, reikalaujančiu ištvermės, disciplinos ir planavimo. Abu variantai turi privalumų, moko svarbių gyvenimo įgūdžių – greito sprendimų priėmimo arba ilgalaikio planavimo, todėl svarbiausia – rinktis pagal asmeninį tikslą, o ne kitų nuomonę.
Kodėl verta bėgti?
E.Adomkaičio teigimu, šis sportas dovanoja daug daugiau nei tik fizinę naudą.
„Bėgimas ištreniruoja du labai svarbius dalykus: tai yra rutiną ir discipliną. Šie dalykai yra labai svarbūs visose gyvenimo srityse. Rutina padeda įvesti tvarką į kasdienybę, o disciplina per bėgimą persikelia ir į darbą ar asmeninį gyvenimą. Taip pat bėgimas stiprina ne tik kūną, bet ir emocinę būseną – padeda atsipalaiduoti, išvalyti mintis“, – sako treneris.
Dar vienas svarbus aspektas – bendruomenė. Kaip ir kituose hobiuose, bėgikų bendruomenė pasižymi draugiškumu ir palaikymu. Tai žmonės, kurie supranta vienas kito iššūkius, pasidžiaugia pasiekimais ir padeda išlaikyti motyvaciją tada, kai bėgti nesinori.
„Bėgimas suteikia galimybę priklausyti bendruomenei, tai kviečiu prisijungti ir rugsėjo 14 d. visiems kartu susitikti „Swedbank“ Vilniaus maratone“, – kviečia treneris.
