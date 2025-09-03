Turnyro šeimininką įveikęs N. Džokovičius pateko į „US Open“ pusfinalį

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Novakas Džokovičius „US Open“ ketvirtfinalyje susitiko su amerikiečiu Tayloru Fritzu ir po daugiau nei trijų valandų kovos laimėjo 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
Serbas buvo tikslesnis lemiamais setų momentais, taip pratęsdamas nepriekaištingą tarpusavio dvikovų seriją prieš varžovą iki 11 pergalių. Tayloras Fritzas turėjo daug progų laimėti N. Džokovičiaus padavimus, tačiau iš 13 „break pointų“ realizavo vos du.
Amerikietis kelis kartus buvo arti to, jog perimtų iniciatyvą, bet lemiamais momentais klydo, o rungtynes užbaigė dviguba klaida. 
„Tai buvo labai artimas mačas, keliais kamuoliukais viskas galėjo pasisukti į kitą pusę. Antro seto metu jis žaidė geriau, turėjau gelbėtis svarbiuose taškuose“, – po dvikovos sakė N. Džokovičius.
38-erių tenisininkas, Niujorke jau keturis kartus kėlęs čempiono taurę, o kitame etape susitiks su ispanu Carlosu Alcarazu, kuris ketvirtfinalyje be didesnio vargo rezultatu 6:4, 6:2, 6:4 įveikė čeką Jiri Lehečką (ATP-21).
Tai bus pirmoji jų akistata „Flushing Meadows“ kortuose.
Serbas pasiekė 14-ąjį pusfinalį „US Open“ istorijoje, taip susilygindamas su Jimmy Connorsu. N. Džokovičius šiemet pusfinalį pasiekė visuose keturiuose „Grand Slam“ turnyruose – tai septintasis toks pasiekimas jo karjeroje.
