Spalio 17 d.
V. Gaubas pradėjo „Challenger“ turnyrą pergale prieš ispanų veteraną

2025 m. rugsėjo 3 d. 07:45
Lrytas.lt
Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-160) sėkmingai startavo Sevilijoje vykstančiame „Challenger“ serijos turnyre. 20-metis šiaulietis po daugiau nei trijų valandų kovos 7:5, 4:6, 7:5 palaužė 37-erių ispaną Albertą Ramosą-Vinolasą (ATP-290).
Patyręs varžovas – buvusi 17-oji pasaulio raketė, per karjerą laimėjęs keturis ATP 250 turnyrų titulus ir pasiekęs „Roland Garros“ ketvirtfinalį – šį sezoną žaidžia paskutinį kartą profesionalo statusu.
Pirmame sete lietuvis anksti įgijo persvarą, tačiau ją prarado ir tik pačioje pabaigoje dar kartą laimėjo varžovo padavimą, taip užbaigdamas setą savo naudai.
Antrojoje susitikimo dalyje iniciatyvą perėmė patyręs ispanas – jis sėkmingai išnaudojo progą devintajame geime ir išlygino rezultatą.
Lemiamas trečiasis setas vyko nervingai: V. Gaubas turėjo kelias galimybes uždaryti mačą, bet nesugebėjo jų išnaudoti, kol galiausiai ketvirtasis „match pointas“ atnešė pergalę.
Ši pergalė tapo pirmąja po beveik mėnesio pertraukos, kai V. Gaubas buvo pasiekęs ketvirtfinalį Vokietijoje.
Už pasiektą aštuntfinalį lietuvis jau užsitikrino 3055 eurus ir aštuonis ATP reitingo taškus. Kitoje dvikovoje jo laukia čekas Jonas Forejtekas (ATP-473).
