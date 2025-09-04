Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
G. Nausėda: „Kartais sunku suvokti, kaip naudojami sportui skiriami pinigai"

2025 m. rugsėjo 4 d.
Prezidentas Gitanas Nausėda palankiai vertina sprendimą Nacionalinė sporto agentūrą (NSA) sujungti su Nacionaline sporto taryba. Pasak šalies vadovo, sportui skiriamų pinigų panaudojimas ir jų skaidrumas kartais kelia abejonių. 
„Kartais labai sunku suvokti, kaip naudojami sportui skiriami pinigai dėl jų skaidrumo, prioritetų. (...) Būtų labai apmaudu, jeigu dėl biurokratinio nerangumo arba net abejingumo, sportui skiriami pinigai, kurių niekada nebus per daug, būtų blaškomi arba skiriami netinkamiems prioritetams“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Todėl, manau, kad ministerija turi tam tikrų idėjų, turi tam tikrų minčių, apie tai kalbėjome ir su kandidate į ministres, kuomet ji susitiko su manimi. Kalbėjome ir apie sportą, ir apie šios agentūros veiklą, jie tas idėjas turėtų įgyvendinti, kad sportas tikrai garsintų Lietuvos vardą ir kartu su sportu neitų nelabai geros informacijos šleifas“, – akcentavo jis. 
ELTA primena, kad NSA artimiausiu metu bus sujungiama su Nacionaline sporto taryba. Pasak švietimo, mokslo ir sporto viceministro Giedriaus Grybausko, toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į atliktų patikrinimų išvadas bei kilusį nepasitenkinimą dėl sporto politikos įgyvendinimo kokybės. 
Planuojama, jog naujos funkcijos Nacionalinei sporto tarybai bus pavestos nuo 2026 m. Jos bus įtvirtintos Sporto įstatymo pakeitimuose.
