J. Sinneris be didesnio vargo žengė į „US Open“ pusfinalį

Italas ketvirtfinalyje 6:1, 6:4, 6:2 susitvarkė su savo tautiečiu Lorenzo Musetti (ATP-10).
Dvikova vyko 2 valandas.
Čempiono titulą J. Sinneris ginantis šio turnyro metu yra pralaimėjęs vos vieną setą.
Pusfinalyje italas susitiks su kanadiečiu Felixu Augeriu-Aliassime (ATP-27), kuris 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) nugalėjo australą Alexą De Minaurą (ATP-8).
Patekę į pusfinalį tenisininkai užsitikrino po 800 reitingo taškus ir 1,26 mln. JAV dolerių.
Čempionui atiteks 2000 reitingo taškų ir 5 mln. JAV dolerių.
