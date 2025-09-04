Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

J. Sinneris be didesnio vargo žengė į „US Open“ pusfinalį

2025 m. rugsėjo 4 d. 07:39
Lrytas.lt
Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris (ATP-1) užtikrintai pasiekė „US Open“ turnyro pusfinalio etapą.
Daugiau nuotraukų (3)
Italas ketvirtfinalyje 6:1, 6:4, 6:2 susitvarkė su savo tautiečiu Lorenzo Musetti (ATP-10).
Dvikova vyko 2 valandas.
Čempiono titulą J. Sinneris ginantis šio turnyro metu yra pralaimėjęs vos vieną setą.
Pusfinalyje italas susitiks su kanadiečiu Felixu Augeriu-Aliassime (ATP-27), kuris 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4) nugalėjo australą Alexą De Minaurą (ATP-8).
Patekę į pusfinalį tenisininkai užsitikrino po 800 reitingo taškus ir 1,26 mln. JAV dolerių.
Čempionui atiteks 2000 reitingo taškų ir 5 mln. JAV dolerių.
Jannikas SinnerisTenisasUS Open
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.