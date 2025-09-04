Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
LTS, kartu su tarptautiniais partneriais, kurs saugesnę aplinką tenisininkams

2025 m. rugsėjo 4 d. 14:28
Lietuvos teniso sąjunga (LTS), kartu su tarptautiniais partneriais, pradeda projekto „Saugesnė ateitis Europos tenise“ (Safeguarding in European Tennis: Building a Safer Future) įgyvendinimą. Projekto, kuris finansuojamas ES programos „Erasmus+ SPORT“ lėšomis, tikslas – sportininkams sukurti saugesnę treniruočių ir varžymosi aplinką. Projekto biudžetas – 250 tūkst. eurų.
LTS bus pagrindinė už projekto koordinavimą atsakinga organizacija, o įvairiose jo veiklose taip pat dalyvaus Rumunijos, Turkijos ir Vengrijos teniso federacijos, Hagos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai) ir „Collective Innovation“ organizacija iš Norvegijos. Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisidės Europos teniso asociacija (Tennis Europe) bei Tarptautinė teniso federacija (ITF), teiksiančios ekspertinę pagalbą.
Šiuo projektu bus siekiama sukurti tvaresnę ir saugesnę aplinką teniso bendruomenėse. Daugiausiai dėmesio bus skiriama standartizuotos saugumo ir apsaugos sistemos sukūrimui ir diegimui, esamų saugumo priemonių tobulinimui per švietimą ir mokymus, konfidencialios atvejų valdymo sistemos sukūrimui, tvarios saugumo kultūros teniso bendruomenėse vystymui ir nuotolinio stebėjimo bei vertinimo mechanizmo diegimui.
Pirmieji projekto įgyvendinimo darbai bus pradėti šių metų rudenį.
