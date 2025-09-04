Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paaiškino sprendimą dėl Nacionalinės sporto agentūros

NSA vadovas Mindaugas Špokas naujienų agentūrai BNS teigė apie agentūros uždarymą sužinojęs iš viceministro, tačiau argumentų negavęs. Ministerija teigia, kad tokį sprendimą lėmė auditų išvados:
„Šiuo metu šalies sporto valdymas ir administravimas yra išskaidytas tarp Nacionalinės sporto agentūros ir Nacionalinės sporto tarybos, tai įtvirtinta ir Sporto įstatyme.
Iš esmės nieko netikėto ar nelaukto neįvyko: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija privalėjo reaguoti į dviejų auditų išvadas, nevyriausybinių organizacijų nepasitenkinimą sporto politikos įgyvendinimu.
Įvertinę Europos sporto modelio nuostatas dėl didesnio NVO įtraukimo į sporto valdymą, remdamiesi kitų Europos šalių praktika, taip pat Lietuvoje veikiančių kitų sričių administravimo modeliais, nusprendėme pasirinkti kolegialų sporto veiklos administravimo modelį. Taigi NSA bus sujungiama su Nacionaline sporto taryba.
Nacionalinė sporto taryba nebebus tik patariamoji institucija, jos funkcijos išsiplės, apims ir sporto administravimą. Nacionalinė sporto taryba taps biudžetine įstaiga su Taryboje veikiančiais visuomeninių organizacijų atstovais. Tokiu pačiu modeliu veikia ir Lietuvos kultūros taryba.
Planuojama, jog naujos funkcijos Nacionalinei sporto tarybai bus pavestos nuo 2026 m. Jos bus įtvirtintos Sporto įstatymo pakeitimuose.
Dvi svarbios žinutės sporto organizacijoms ir NSA darbuotojams:
Sporto šakų federacijų ir fizinio aktyvumo organizacijų finansavimui šis pokytis jokios įtakos neturės. Esame sutarę su sporto organizacijomis, kad ketverius metus finansavimo kriterijai nesikeis ir to sutarimo laikomės. Keičiasi tik sporto sistemos administravimo modelis, kuris, tikime, veiks sklandžiau. Tikimės, kad atsiras papildomų lėšų į LR Vyriausybės priemonių planą įtrauktam klubinės sistemos finansavimui, kuris labai reikalingas sporto klubų finansavimui, kartu stiprinant ir federacijų veiklą.
NSA darbuotojai, dirbantys su aukšto meistriškumo sporto bei fizinio aktyvumo programomis, projektais, jų administravimu, finansavimu, toliau tęs savo darbus, bet bus pavaldūs Nacionalinės sporto tarybos administracijai.“