Baltijos ledo ritulio čempionate – arši Lietuvos klubų konkurencija ir klubas iš Ukrainos atgal

Kaip ir pernai, į kovą dėl Baltijos ledo ritulio čempiono titulo OHL lygoje stoja dvi ekipos iš Lietuvos – Vilniaus „Hockey Punks“ ir Elektrėnų „Energija“, kurios abi prieš naująjį sezoną neslepia ambicingų tikslų.
Visų čempionate dalyvaujančių klubų atstovai penktadienį susirinko Rygoje, o trijų Baltijos šalių ledo ritulio federacijų prezidentai davė startą naujajam čempionatui.
Praėjusio sezono Lietuvos čempionė „Hockey Punks“ pernai lygoje iškovojo ketvirtąją vietą, vienu tašku aplenkusi „Energiją“. Vilniečiai praėjusiame sezone pirmą kartą pateko į Baltijos čempionato atkrintamąsias.
„Po sėkmingo žaidimo čempionate pernai pavyko išsaugoti ekipos branduolį. Išvyko slovakas D. Maniačekas, suomis V. Vuoksiala. Dominykas Boravskis persikėlė į jaunimo NAHL lygą Amerikoje, komandą paliko Kristupas Blažys.
Atėjo ilgesnių prisistatymų nereikalaujantis, itin gerą įvarčio nuojautą turintis, po traumos atsigavęs Povilas Verenis, Artiomas Redko, Benas Beličenka. Komanda treniruotėse atrodo neprastai, galime siekti aukštų tikslų, tačiau nežinome, ką gali varžovai. Latvijos ledo ritulio gylis visiems puikiai žinomas, kokie žaidėjai sezono metu papildys varžovų komandas – nežinom. Tačiau nusiteikę kovingai, sieksim patekti į ketvirtfinalį. Laukia įdomus sezonas“, – apie čempionatą kalbėjo „Hockey Punks“ komandos vadovas Šarūnas Kuliešius.
Vilniečiams sezono pradžią sujaukė skaudi pagrindinio trenerio, Mindaugo Kiero netektis. Sostinės ekipa ėmėsi skubių pokyčių, naujuoju vyriausiuoju treneriu bus ilgametis šalies jaunimo rinktinių strategas Dovydas Kulevičius.
Apie 250 tūkst. eurų biudžetą surinkę vilniečiai sezoną pradės savaite vėliau nei planuota, rugsėjo 13 dieną rungtynėmis Liepojoje su vietos ekipa.
Ne mažiau kovingai čempionatui nusiteikusi Elektrėnų „Energija“, kuri pernai nuo vilniečių atsiliko tašku. Šiame sezone kiek didesniu nei 200 tūkst. eurų biudžetu disponuosiantys energetikai save mato atkrintamosiose ir tyliai svajoja apie pusfinalį.
„Sunku pritraukti naujus rėmėjus Elektrėnuose, tačiau esame patenkinti tuo ką turime. Komanda panašia sudėtimi žaidžia jau ketvirtus metus, tad žaidėjai auga, tobulėja ir mes turėtume būti stipresni nei pernai.
Esame pajėgūs tapti Lietuvos čempionais, sieksime tapti geriausia šalies komanda. Taip pat noriu pasidžiaugti didėjančiu žiūrovų susidomėjimu ledo rituliu, OHL lygis geras ir tai matome tribūnose“, – apie sezono tikslus sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Sunkiai su sostinės klubu dėl sąlygų žaidėjams galintys konkuruoti elektrėniškiai atsisveikino su čeku M. Hudeku, į Vilniaus klubą iškeliavusiais žaidėjais. Pasipildė kanadiečiu J.Brocku, į komandą iš Italijos grįžusiu ukrainiečiu S.Logačiumi, lietuviais A.Silinu, E.Binkuliu, L.Miliūnu, praėjusio pasaulio čempionato IB diviziono geriausiu vartininku L.Lubiu.
Lietuvos klubai nepilnų sudėčių sužaidė tarpusavio priešsezonines rungtynes, kurias 4:1 laimėjo elektrėniškiai.
„Energija“ ištiesė pagalbos ranką trenerio netekusiems vilniečiams ir vietoj jų rugsėjo 6 dieną vyks į Liepoją, kur 17 valandą startuos čempionate rungtynėmis su vietos ekipa.
Šiame Baltijos šalių ledo ritulio čempionato sezone prie ritulio išmetimo linijos stoja septynios praėjusiame sezone dalyvavusios komandos, šalia kurių bus ir dvi naujokės.
Po pertraukos į aukščiausią lygį sugrįžta Liepojos ledo ritulio komanda, kuri turnyre ir varžysis tokiu pavadinimu. Liepojos klubo sugrįžimu į didįjį ledo ritulį džiaugiasi ne tik latviai, bet ir Vakarų Lietuvos ledo ritulio mėgėjai, kuriems Baltijos šalių čempionatas tapo dar labiau pasiekiamas.
Daugiausiai atgarsio sulaukė dar viena naujokė, Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) ekipa. Prie Lietuvos, Estijos ir Latvijos klubų naujajame sezone prisijungusi Ukrainos komanda bazuosis Rygoje, namų rungtynes žais „Inbox“ ledo arenoje.
Reguliariajame sezone klubai sužais po 40 rungtynių penkiuose ratuose iki 2026 – ųjų kovo 11 dienos. Kitų metų kovo 13 dieną startuos atkrintamosios varžybos, kurios, jei prireiks visų septynių finalo serijos rungtynių, finišuos balandžio 19 dieną.