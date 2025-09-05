Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo „RS Feva“ Europos taurėje Čekijoje

2025 m. rugsėjo 5 d. 12:36
Čekijoje vykusiame „RS Feva“ Europos taurės etape Lietuvos atstovai iškovojo prizines vietas Mišrios įgulos („Mix crew“, kur komandą sudaro vaikinas ir mergina) įskaitoje bei liko per plauką nuo geriausiųjų trejetuko bendrojoje varžybų įskaitoje. Varžybų Mišrios įgulos įskaitoje startavo 9 įgulos, bendroje įskaitoje – 34 įgulos iš Čekijos, Švedijos, Slovakijos ir Lietuvos.
Daugiau nuotraukų (1)
Nachranice ežere vykusiose varžybose Lietuvai atstovavo dvi perspektyvios įgulos: Elektrėnų sporto centro, buriuotojų klubo „Poseidonas“ ir Nacionalinės buriavimo akademijos auklėtiniai Vakaris Banys ir Augustė Žukauskaitė (treneris Darius Gerasimavičius) bei „Gero vėjo“ klubo sportininkas Joris Laukaitis (treneris Saulius Veselauskas) su įgulos nare Greta Baublyte (Elektrėnų sporto centras, buriuotojų klubas „Poseidonas“, treneris Darius Gerasimavičius).
Regata pasižymėjo labai silpnu ir permainingu vėju, dėl kurio dalis lenktynių buvo nutrauktos. Čekijos sportininkai turėjo pranašumą, nes geriau žinojo vietines sąlygas, tačiau lietuviai parodė savo sugebėjimus ir ryžtą buriuoti bet kokiomis aplinkybėmis.
V. Banio ir A. Žukauskaitės komanda pirmose lenktynėse finišavo 5, antrose – 10 pozicijoje. Trečiąją dieną visiškai nebuvo vėjo, tad lenktynės neįvyko. Vis dėlto, lemtinga šiai įgulai tapo paskutinė varžybų diena – lietuviai net du kartus finišavo pirmi, taip iškovodami pergalę Mišrios įgulos kategorijoje.
„Nepaisant labai silpno ir permainingo vėjo, mums pavykdavo gerai startuoti ir laiku reaguoti į pasikeitimus. Vakario debiutas „RS Feva“ klasėje buvo labai sėkmingas – jis sparčiai tobulėja, o man pačiai teko priimti daug taktinių sprendimų. Ypač gerai sekėsi valdyti burę plaukiant pavėjui – tai leido išspausti maksimalų greitį net tada, kai atrodė, jog vėjo visai nebėra“, – teigė A. Žukauskaitė.
J. Laukaičio ir G. Baublytės įgula taip pat pasirodė puikiai – jie užėmė 2 vietą Mišrios įgulos įskaitoje.
Bendroje įskaitoje V. Banio ir A. Žukauskaitės įgulai pritrūko vos dviejų taškų iki trečios vietos bendroje įskaitoje. Jie tarp 34 šioje įskaitoje besivaržiusių įgulų užėmė 4 vietą. J. Laukaičio ir G. Baublytės įgula bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą.
„Buvo apmaudu, kai mūsų įgulai lyderiaujant dvi lenktynės buvo nutrauktos. Jei jos būtų įskaitytos – neabejoju, kad lietuviai būtų tapę čempionais ir bendroje įskaitoje. Tačiau taisyklės yra taisyklės. Abi įgulos demonstravo didelę motyvaciją, o pergalės „Mix crew“ kategorijoje tik patvirtina jų augimą“ – teigė jaunuosius buriuotojus varžybose koordinavęs Lietuvos „RS Sailing“ rinktinės trenerio asistentas Kęstutis Barauskas.
Varžybos buvo puikiai organizuotos – sportininkams ir treneriams paruošta ne tik kokybiška regata, bet ir turiningas laisvalaikis krante su roko grupės pasirodymu. „RS Feva“ Europos taurės etapas Čekijoje vyko rugpjūčio 26–31 dienomis. Pilnus rezultatus galima rasti čia.
buriavimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.