Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo „RS Feva“ Europos taurėje Čekijoje

Nachranice ežere vykusiose varžybose Lietuvai atstovavo dvi perspektyvios įgulos: Elektrėnų sporto centro, buriuotojų klubo „Poseidonas“ ir Nacionalinės buriavimo akademijos auklėtiniai Vakaris Banys ir Augustė Žukauskaitė (treneris Darius Gerasimavičius) bei „Gero vėjo“ klubo sportininkas Joris Laukaitis (treneris Saulius Veselauskas) su įgulos nare Greta Baublyte (Elektrėnų sporto centras, buriuotojų klubas „Poseidonas“, treneris Darius Gerasimavičius).
Regata pasižymėjo labai silpnu ir permainingu vėju, dėl kurio dalis lenktynių buvo nutrauktos. Čekijos sportininkai turėjo pranašumą, nes geriau žinojo vietines sąlygas, tačiau lietuviai parodė savo sugebėjimus ir ryžtą buriuoti bet kokiomis aplinkybėmis.
V. Banio ir A. Žukauskaitės komanda pirmose lenktynėse finišavo 5, antrose – 10 pozicijoje. Trečiąją dieną visiškai nebuvo vėjo, tad lenktynės neįvyko. Vis dėlto, lemtinga šiai įgulai tapo paskutinė varžybų diena – lietuviai net du kartus finišavo pirmi, taip iškovodami pergalę Mišrios įgulos kategorijoje.
„Nepaisant labai silpno ir permainingo vėjo, mums pavykdavo gerai startuoti ir laiku reaguoti į pasikeitimus. Vakario debiutas „RS Feva“ klasėje buvo labai sėkmingas – jis sparčiai tobulėja, o man pačiai teko priimti daug taktinių sprendimų. Ypač gerai sekėsi valdyti burę plaukiant pavėjui – tai leido išspausti maksimalų greitį net tada, kai atrodė, jog vėjo visai nebėra“, – teigė A. Žukauskaitė.
J. Laukaičio ir G. Baublytės įgula taip pat pasirodė puikiai – jie užėmė 2 vietą Mišrios įgulos įskaitoje.
Bendroje įskaitoje V. Banio ir A. Žukauskaitės įgulai pritrūko vos dviejų taškų iki trečios vietos bendroje įskaitoje. Jie tarp 34 šioje įskaitoje besivaržiusių įgulų užėmė 4 vietą. J. Laukaičio ir G. Baublytės įgula bendroje įskaitoje užėmė 16 vietą.
„Buvo apmaudu, kai mūsų įgulai lyderiaujant dvi lenktynės buvo nutrauktos. Jei jos būtų įskaitytos – neabejoju, kad lietuviai būtų tapę čempionais ir bendroje įskaitoje. Tačiau taisyklės yra taisyklės. Abi įgulos demonstravo didelę motyvaciją, o pergalės „Mix crew“ kategorijoje tik patvirtina jų augimą“ – teigė jaunuosius buriuotojus varžybose koordinavęs Lietuvos „RS Sailing“ rinktinės trenerio asistentas Kęstutis Barauskas.
Varžybos buvo puikiai organizuotos – sportininkams ir treneriams paruošta ne tik kokybiška regata, bet ir turiningas laisvalaikis krante su roko grupės pasirodymu. „RS Feva“ Europos taurės etapas Čekijoje vyko rugpjūčio 26–31 dienomis. Pilnus rezultatus galima rasti čia.