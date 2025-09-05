Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiame sezone Lietuvos teniso čempionatuose geriausiai sekėsi šiauliečiams

2025 m. rugsėjo 5 d. 13:57
Lrytas.lt
Vasarą vykusiose Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose šiemet geriausiai sekėsi Šiaulių teniso mokyklos auklėtiniams, akademijų, klubų ir mokyklų įskaitoje nežymiai aplenkusiems Vilniaus teniso akademijos sportininkus.
Šiauliečiai iš viso iškovojo 21 prizinę vietą (tarp jų – 7 pirmos), 4 daugiau nei vilniečiai (likę su 5 aukso medaliais). 6 apdovanojimai atiteko Kauno klubo „Ąžuolynas“ auklėtiniams, po 5 – Balžeko teniso mokyklai, L. Stančiūtės teniso akademijai, klubui „Tennis star“ ir Kauno vaikų teniso akademijai. 4 kartus ant apdovanojimo pakylos lipo akademijos „Alatus“ tenisininkai, po 2 – „Teniso meka“ ir Birštono sporto centro auklėtiniai.
Dar penkių klubų – „Tennis space“, Telšių „Smešo“, Pilaitės teniso ir Molėtų rajono sporto ir kultūros centro ir G. Sabeckio teniso mokyklos – sportininkai medaliais pasipuošė po kartą.
Iš viso šių metų Lietuvos teniso čempionatų turo varžybose dalyvavo 233 tenisininkai ir tenisininkės. Daugiausiai dalyvių – 61 – dėl medalių kovojo šalies keturiolikmečių čempionate.
Suaugusių čempionate žaidė 24 vyrai ir 17 moterų.
Lietuvos dvylikamečių, aštuoniolikmečių ir suaugusiųjų čempionatai buvo surengti Šiauliuose, o keturiolikmečiai ir šešiolikmečiai tenisininkai rungėsi Kaune.
Lietuvos teniso sąjungaTenisas

