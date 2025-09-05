Šimtmečio deflimpiadoje – 8 Lietuvos rinktinės ir A. Pogrebnojaus kurta apranga

Lietuvai atstovaus aštuonios rinktinės
Į Tokiją vyks stipri ir įvairialypė Lietuvos sportininkų delegacija, kuriai priklauso vyrų ir moterų krepšinio rinktinės, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, badmintono, moterų paplūdimio tinklinio, graikų–romėnų imtynių bei stalo teniso atstovai. Ši delegacija yra pasirengusi kovoti dėl pergalių, tačiau dar svarbiau – įkvėpti kitus ir parodyti, kad stereotipai sporte gali būti sulaužyti.
Pasak Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidento Edvino Kriūno, ši komanda į Tokiją vyksta ne tik su sportiniais, bet ir su vertybiniais tikslais.
„Kai kuriems tai bus paskutinė galimybė iškovoti deflimpiados medalį. Jie tai žino. Jie pasiruošę. Jie nori ne tik laimėti, bet ir įkvėpti. Rodyti pavyzdį. Sulaužyti stereotipus“, – pažymi E.Kriūnas.
LKSK prezidentas akcentuoja, jog palaikymas kurtiesiems sportininkams yra vienas svarbiausių pasirengimo aspektų.
„Kviečiu visus – verslus, institucijas, bendruomenes ir kiekvieną iš mūsų būti šalia. Jiems svarbus kiekvienas palaikymo žodis. Kiekviena žinutė. Kiekvienas ‘mes su jumis“, – sako E.Kriūnas.
Išskirtinė apranga – meninė ir simbolinė žinutė
Šių metų Deflimpinėse Lietuvai atstovausiantys atletai išsiskirs ir savo apranga. Specialiai šiam istoriniam renginiui ją sukūrė žinomas Lietuvos dizaineris Aleksandras Pogrebnojus. Jo darbą lydėjo išskirtinė kūrybos kelionė – nuo keraminės plokštės lipdymo iki rankų darbo rašto perkėlimo ant sportinės aprangos.
Anot Aleksandro Pogrebnojaus, šis procesas buvo visiškai autentiškas ir neatsiejamas nuo Lietuvos identiteto.
„Tokias aprangas sukurti įkvėpė pats darbas. Kuri ir sukuri. Iš pradžių padariau didelę keraminę plokštę. Išdeginau ją, po to fotografavau. Ir tada iš vaizdo dariau aprangos raštą. Tai viskas rankų darbo. Kompiuteriu nieko nedaryta. Iš tos pačios plokštės dovanoms yra dar pagamintos suvenyrinės lėkštės“, – pažymi A.Pogrebnojus.
Dizaineris pažymi, kad ši apranga ne tik funkcionali, bet ir simboliškai įprasmina Lietuvos kultūrą bei istoriją.
„Aprangos dizaine yra ąžuolas, Vytautas Didysis, lietuvių ženklai. Jei trumpai – apranga simbolizuoja Lietuvą. Žalia spalva dominuojanti mūsų šalyje. Apskritai sunku apibūdinti savo kūrybą. Svarbu, kad gražiai atrodo ir visi teigiamai įvertino. Kad viskas pavyko – buvo sunkiai dirbama. Svarbiausia sugalvoti raštą ir kaip jis atrodys. Parinkti medžiagą ir pasiūti, tai jau techniniai reikalai“, – pasakoja dizaineris.
2025-ųjų Deflimpinės žaidynės Lietuvai tampa simboline kelione – mūsų šalies sportininkai įsilies į šimtmečio istoriją ir pirmą kartą pristatys save pasauliui. Tai proga ne tik kovoti dėl medalių, bet ir kurti naują puslapį kurčiųjų sporto istorijoje, kurioje svarbiausia – stiprybė, vienybė ir tikėjimas vienas kitu.