Dominuojantys J. Sinneris ir C. Alcarazas vėl susitiks „Grand Slam“ finale

„US Open“ pusfinalyje pirmoji pasaulio raketė 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 susitvarkė su kanadiečiu Felixu Augeriu-Aliassime (ATP-27).
J. Sinneris vos ketvirtuoju tenisininku istorijoje, kuriam kalendoriniuose metuose žaidė visuose keturiuose „Grand Slam“ turnyrų finaluose.
Italas šiemet triumfavo „Australian Open“ ir Vimbldono turnyruose.
Tuo tarpu C. Alcarazas pusfinalyje 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 nepasigailėjo serbo Novako Džokovičiaus (ATP-7).
Ispanas viso turnyro metu nėra pralaimėjęs nei vieno seto.
Šiemet C. Alcarazas nežaidė tik „Australian Open“ finale, o trofėjų iškovojo „Roland Garros“ turnyre.
C. Alcarazas „US Open“ trofėjų iškovojo 2022 metais, o J. Sinneris – 2024 metais.
Į finalą patekę tenisininkai gaus po 1300 reitingo taškus ir 2,5 mln. JAV dolerių.
Čempionui atiteks 2000 reitingo taškų ir 5 mln. JAV dolerių.
