Sportas išjudino sostinę – atidarytas 14-tas Vilniaus sporto festivalis

„Sostinės širdyje subūrėme beveik 70 sporto organizacijų, kurios kviečia išbandyti įvairiausias sporto šakas – nuo tradicinių iki dar tik naujai atrandamų. Tai puiki proga visiems patirti sporto energiją, bendrystę ir įkvėpimą, kuris neabejotinai lydės visą savaitgalį“, – atidarymo metu kalbėjo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Festivalio scenoje susijungė sporto ir muzikos energija
Vilniuje prasidėjęs sporto festivalis publiką pasitiko ryškiais sporto ir muzikos akcentais. Festivalį savo šokiu „Išraiška’’ atidarė jaunių ir jaunučių Lietuvos čempionatų ir tarptautinių varžybų prizininkė Sostinės sporto centro gimnastė Milana Tricolici. Vėliau dar devyni Sostinės sporto centro gimnasčių pasirodymai į sceną atnešė grakštumo ir estetikos.
Ne mažiau įspūdingą programą pristatė K-GYM komanda. Jų pasirodymas „Jūra“, įkvėptas gamtos stichijos, scenoje perteikė ramybės, jėgos ir amžino judėjimo dvasią. Kaip teigia sporto ir sveikatingumo centro „Atrask Sportą“ vadovė Ineta Jukonė, tai istorija apie drąsą, kūrybiškumą, bendrystę ir sidabrą, kurį parsivežė iš pasaulinio sporto festivalio Lisabonoje.
Vilniaus parkūro akademija žiūrovus įtraukė į miesto judesio energiją ir laisvės dvasią – jų pasirodyme parkūras susiliejo su akrobatika, kūrybiškais šuoliais bei drąsiais perėjimais, simbolizuojančiais naujų kelių paieškas.
Sportišką ir dinamišką vakarą vainikavo muzikos ir šokių sintezė. Grupė „Superkoloritas“ scenoje užpildė erdvę tropiniais garsais, senosios estrados atspindžiais bei disko ritmais. Po koncerto festivalio dalyvius į šokio ritmą įtraukė Zumba vakarėlis vykęs kartu su „LOUD and FIT“ komanda po atviru dangumi.
Vilniaus sporto festivalis tęsis visą savaitgalį
Vilniaus sporto festivalis kviečia vilniečius ir miesto svečius į dinamišką, įtraukiančią ir įspūdingą šeštadienį.
Nuo 11 val. festivalio scenoje prasidės asmenybės ugdymo „Motus‘‘ gatvės šokio, šiuolaikinio šokio, baleto ir breiko pasirodymai. Vėliau olimpietė, profesionali ėjikė, sporto žurnalistė, o dabar Nacionalinėje sporto agentūroje dirbanti viešųjų ryšių ir įvaizdžio projektų vadovė Brigita Virbalytė kalbins baidarininkus brolius Simoną ir Mindaugą Maldonius. Vyks pokalbiai apie motyvaciją, kaip svarbu kiekvieno mūsų gyvenime sportas ir fizinis aktyvumas, ką duoda sportininko kelias. Pokalbio metu norintys galės užduoti klausimus.
Nuo 12 val. iki 14 val. šalia scenos sporto entuziastų lauks unikali galimybė išbandyti pasaulį užkariavusį HYROX PFT testą – tai unikali galimybė iš arti pajusti, kas laukia tikrosiose HYROX varžybose. Testas susideda iš šešių pratimų, atliekamų per laiką. Dalyviai galės pasitikrinti savo ištvermę, jėgą ir greitį, o rezultatai taps puikiu atskaitos tašku ateities treniruotėms ar pasiruošimui varžyboms.
„HYROX populiarumas auga žaibiškai – šiemet prie jo prisijungė ir Baltijos šalys, o kitą sezoną laukia dar daugiau renginių. PFT testas – puikus pirmasis žingsnis kiekvienam, norinčiam išbandyti save“, – sako „Amber CrossFit“ sporto klubo komanda.
Nuo 14 val. visų susirinkusių laukia energinga valanda su zumbos treneriu Patrick the Crazyfrench. Scenoje vyks vieno žmogaus, turinčio šimtų žmonių energiją šou. Tai leis pasikrauti gerų emocijų šokant pagal egzotišką muziką ir judėti priverčiančiais ritmais.
15 val. festivalio dalyvių laukia unikali galimybė išvysti grakščius ir tikslius aikido judesius, atliekamus porose bei įspūdingus akrobatinius elementus. Demonstracijoje bus naudojami ir aikido treniruočių ginklai, atskleidžiantys šio japoniško kovos meno subtilumą ir jėgą. Aikido demonstraciją vykdys Aikido Aikikai asociacijos SŪKURYS vadovas ir vyriausiasis treneris Vytautas Ribikauskas kartu su savo mokiniais.
Nuo 15.20 val. prasidės Vilniaus regbio sporto pristatymas, kuris kvies susipažinti iš arčiau su šiuo sportu ir festivalio scenoje pademonstruos keletą regbio elementų. Kiek vėliau 15.35 val. „RAI akademija“ pristatys POLE sportą ir mokyklos mokiniai laisvu stiliumi pademonstruos triukų kombinacijas ant stulpo.
16 val. festivalio sceną sudrebins sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ paruošta šokių programa. Ypatingas akcentas – vieno tituluočiausio Baltijos šalių gatvės šokėjo, „Hobiverse“ mokytojo Mariaus Eidrigevičiaus-Arni Hip-Hop pasirodymas.
16.40 val. oro akrobatikos studija „Delarija’’ surengs pasirodymą, įtraukiantį visus norinčius ir kvies išbandyti akrobatines figūras kartu prie scenos įrengtoje erdvėje.
17 val. pamankštinti smegenis kvies „Trenkturas’’, kuris surengs Kahoot protmūšių sesiją apie Vilniaus, Lietuvos ir pasaulio žygius. Prisijungti galės bet kas, o nugalėtojai bus apdovanoti specialiai įsteigtais prizais.
Po protmūšio 17.35 val. Lietuvos Cornhole Federacija ne tik pristatys cornhole sporto šaką, bet ir norintiems leis sužaisti ir gauti simbolinį prizą.
18 val. Nacionalinė sporto agentūra suteiks progą susitikti ir pasikalbėti su dar viena garsia Lietuvos sportininke – lengvaatlete Diana Zagainova.
Vakare nuo 18.30 val. festivalio dalyvių laukia net dvi ypatingos kulminacijos – įspūdingas NAC Bodybuilding ir Fitness šou bei jubiliejinis, jau dešimtą kartą vyksiantis IRONVYTO Bench Press turnyras.
Sekmadienį – Vilniaus širdyje Lietuvos funkcinio sporto komandinio čempionato finalas
Sekmadienį festivalį vainikuos visą dieną vyksiantis Lietuvos funkcinio sporto federacijos komandinio čempionato finalas, subursiantis stipriausius atletus iš visos šalies.
Jau treti metai iš eilės, kaip Lietuvos funkcinio sporto federacija per Vilniaus sporto festivalį organizuoja komandinį čempionatą. Šis čempionatas vyksta Hyper medley formatu, tai reiškia, kad finalo dalyviai visas rungtis atlieka viena po kitos, be didesnių pertraukų.
„Komandinis čempionatas – viena ryškiausių mūsų sezono dalių. Smagu, kad galime šį reginį pristatyti visiems vilniečiams ir miesto svečiams pačioje sostinės širdyje. Tai puiki proga ne tik palaikyti sportininkus, bet ir susipažinti su sparčiai augančia funkcinio sporto bendruomene“, – sako LF3 prezidentas Igor Kuznecov.
Į Vilnių atvyksta geriausios Lietuvos komandos, kurios per šešias skirtingas rungtis išmėgins savo pajėgumą, siekdamos įrodyti, kas šiemet verti tapti čempionais. Čempionato organizatoriai – Lietuvos funkcinio sporto federacija (LF3) – žada ne tik aukšto lygio varžybas, bet ir įtraukiančią atmosferą, kurioje sportininkus palaikys miesto svečiai bei festivalio lankytojai.
Baltojo tilto sporto aikštyne – skirtingų sporto šakų turnyrai
Prie Baltojo tilto taip pat netrūks aktyvaus veiksmo – vyks Vilniaus krepšinio mokyklos 3x3 krepšinio turnyras kartu su labdaringu Rimanto Kaukėno turnyru, Vilniaus miesto sporto mokyklos „Sostinės tauras“ tinklinio (mišrus) turnyras ir A lygos turnyras, badmintono bei paplūdimio rankinio turnyras.
Tuo tarpu triukinių paspirtukų akademija kartu su Lietuvos paspirtukų federacija kvies į atviras treniruotes su treneriais, surengs varžybas, leis išbandyti triukinius paspirtukus bei atrasti paddle smash, kickit, crossnet, boardball lauko sporto žaidimus.
Apie Vilniaus sporto festivalį
Vilniaus sporto festivalis – tai atsinaujinusio, jau 33-ąjį kartą į sostinę sugrįžtančio didžiausio miesto festivalio „Vilniaus dienos“ dalis. Pasivadinęs nauju vardu ir nešantis naują energiją, rugsėjo 5–7 dienomis „Vilniaus dienų“ festivalis miesto gatves pripildys kultūros, meno, muzikos, literatūros, sporto ir pramogų. Tai atviras, nemokamas ir prieinamas visiems festivalis, kurį organizuoja Vilniaus kultūros centras.
Festivalis kasmet pritraukia dešimtis tūkstančių lankytojų ir yra tapęs neatsiejama sostinės tapatybės dalimi. „Vilniaus dienos“ stiprina miesto dvasią, tradicijas ir atvirumą naujovėms, o savo mastu ir turiniu yra vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje.
Vilniaus sporto festivalio, vykstančio „Vilniaus dienų’’ metu darbo laikas:
rugsėjo 6 d. (šeštadienis): 10–21 val.
rugsėjo 7 d. (sekmadienis): 10–19 val.
