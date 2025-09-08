Bėgimo treneris pataria, kokius namų darbus reikia atlikti, kad maratonas būtų smagesnis

Dieta ruošiantis maratonui
Maratono paprastai neįveiksi. Jam reikia ruoštis ilgą laiką, kad žinotum, jog esi pajėgus įveikti šią distanciją. Be abejo, kiekvienas nori užfiksuoti kuo geresnį laiką, o tai lemia ne tik treniruotės, bet ir daugybė smulkių dalykų, apie kuriuos dalis net nesusimasto.
Vienas tokių dalykų – mityba. Pasak E.Adomkaičio, savo maisto racioną reikia pradėti prisižiūrėti jau likus savaitei iki bėgimo, o ypatingai didelį akcentą skirti paskutinėmis dienomis.
„Jeigu ruošiamasi maratono distancijai, tuomet didesnį akcentą mitybai siūlyčiau dėti jau visą savaitę. Neperdėtai, bet akcentuoti, kad maiste būtų angliavandeniai – makaronai, ryžiai ir panašus maistas, o likus 3 dienoms dar labiau padidinti dėmesį angliavandenių turinčiam maistui. Paskutinę dieną irgi stengtis sudėlioti mitybą.
Jeigu maratonas vyksta sekmadienį ryte, tuomet šeštadienį pavalgyti stiprius pusryčius, stiprius pietus ir pusiau stiprią vakarienę, tačiau jos nenuvėlinti, 18–18.30 val. ta vakarienė jau turėtų būti sudorota. Vilniaus maratono startas pusė 9, tai siūlyčiau maždaug dvi valandas iki starto suvalgyti įprastinius pusryčius, ką bėgikai valgo prieš treniruotę ir nieko nekeisti“, – teigia bėgimo treneris.
Tačiau ne kiekvienas iš mūsų gali taip griežtai laikytis dietos ir tobulai pasiruošti, bet kuo tikrai galime pasirūpinti – nevalgyti maisto, kuris mums pakenks.
„Likus 3 dienoms siūlyčiau vengti raudonos mėsos, nes ji ilgiau šalinama iš organizmo, – patarimu dalijasi E.Adomkaitis. – Dieną prieš vengti sunkesnio maisto, salotų, nes tai ląsteliena, kuri gali sutrikdyti skrandžio veiklą, o maratono dieną nesinori netikėtumų, tad siūlyčiau į salotas, daržoves per daug neinvestuoti.“
Kada valgyti po bėgimo?
Po maratono norisi kuo greičiau atsigauti, tačiau rekomenduojama ne iš karto užkimšti skrandį maistu.
„Būna skirtingos situacijos. Vieną kartą norisi iš karto valgyti, ką galima padaryti, bet geriau po maratono suvalgyti kažką labai lengvo, pavyzdžiui bananą ar išgerti baltyminį kokteilį, kad atstatytumėte jėgas, o praėjus 2–3 valandoms skrandis pradeda veikti įprastiniu rėžimu. Tuomet galima turėti ir sotesnius pietus, atstatyti angliavandenių, baltymų atsargas. Puikiai tinka makaronai. Bet jeigu išeina, geriau neapkrauti skrandžio, nes reikia jėgų organizmo atsistatymui ir kad tos visos jėgos nenueitų į maisto virškinimą“, – pastebi ekspertas.
Svarbiausia investicija – batai
Bėgiojimas – paprasčiausiai atrodanti sporto šaka. Atrodo, jog tereikia bet kokių sportinių batų ir aprangos, ir gali pasileisti bėgti.
Visgi specialistas E.Adomkaitis pabrėžia, jog bet kokių sporto batelių autis nederėtų, nes tai gali baigti itin liūdnai.
„Batai yra ta investicija, į kurią siūlyčiau daugiausiai investuoti. Reikia turėti sau tinkamus bėgimo batelius ir tikrai nebėgti su kito sporto bateliais, nes labai padidinsite riziką susitraumuoti. Batų yra įvairiausių, priklausomai nuo bėgiko lygio.
Galima turėti batelius kurie turi daugiau ar mažiau amortizacijos. Yra specializuotos bėgimo parduotuvės, kur galima išsitirti pėdos tipą ir pabandyti išsirinkti sau tinkamiausius batelius“, – kalbėjo bėgimo treneris.
E.Adomkaitis taip pat pataria nesirodyti maratone su šviežiais, dar nedėvėtais batais. O ir perkant juos reikia žinoti vieną specialią detalę.
„Batus išsibandyti reikia prieš maratoną ir tikrai ne dieną prieš, – patarimais dalijasi ekspertas. – Su jais reikia jau būti anksčiau pabėgiojus, jog būtumėte tikri, kad tie bateliai tikrai tinka, po jų neatsiranda skausmų ir panašiai.
Standartiškai bėgime renkamės vienu, pusantro dydžio didesnius batus, nei nešiojate įprastai. Koja bėgimo metu tinsta, brinksta, padidėja ir nenorime nusidaužyti kojų pirštų, nagų. Taip pat nereikia pernelyg užsiveržti batų, kad būtų patogu.“
Ką rengtis?
Kiek mažesnį dėmesį nei batams galima skirti aprangai. Visgi siekiant geresnio rezultato vertėtų atsižvelgti į kelias detales.
„Didelių nurodymų nėra, tik patarimai. Svarbiausia, kad viskas būtų patogu, o grožis jau yra antroje vietoje. Siūlyčiau vengti natūralesnių medžiagų kaip medvilnė, nes ji sunkiai gariną prakaitą, yra sunki. Sintetiniai marškinėliai ir šortai yra lengvi bei lengviau gariną prakaitą.
Taip pat siūlyčiau bėgti su marškinėliais be rankovių, kad kūnas būtų kuo labiau vėsinamas. Ir būtinai viską reikia išsitestuoti. Gali būti net paprasčiausias dalykas kojinės. Gali jos pritrinti ir tuomet tai sugadins jūsų varžybas“, – kalbėjo E.Adomkaitis.