Lietuvos švieslentė: rankinio supertaurės rungtynės, ledo ritulio sezono atidarymas ir regbio favoritų dvikova

Futbolas
Moterų A lyga
15 turas. Vilniaus raj. „Transinvest“ – Vilniaus „FK Žalgiris“ 3:0, Vilniaus ‚Žalgiris-MRU“ – Kauno raj. „Hegelmann“ 2:0, Gargždų „Banga“ – Šiaulių „Gintra“ 1:5.
Lentelė: „Transinvest“ – 34, „Gintra“ – 33*, „Žalgiris-MRU“ – 32, „Hegelmann“ – 15*, „FK Žalgiris“ – 10, „Banga“ – 6. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Visas trejas rungtynes laimėjo favoritės, nugalėjusios antroje lentelės pusėje esančias komandas.
Vyrų futbolo A lygoje ir pirmojoje lygoje šį savaitgalį rungtynės nevyko dėl vyrų ir jaunimo rinktinių varžybų.
***
Rankinis
Supertaurė
Vyrai. Klaipėdos „Dragūnas“ – Pasvalio „Pieno žvaigždės“ 37:28 (15:10).
Moterys. Vilniaus „Eglė“ – „Garliava“ 34:30 (15:13).
Lietuvos rankinio supertaures iškovojo „Dragūno“ vyrai ir „Eglės“ moterys.
Klaipėdiečiai pratęsė dominavimą nacionalinėse varžybose. Praėjusį sezoną „Dragūnas“ tapo šalies čempionu ir iškovojo taurę, o šeštadienį supertaurės rungtynėse jo pranašumas nekėlė abejonių.
Atkakliau kovojo moterys, bet praėjusio sezono Lietuvos taurės laimėtoja „Eglė“ šalies čempionę „Garliavą“ irgi įveikė gana įtikinamai.
***
Ledo ritulys
Baltijos lyga
„Liepāja“ – Elektrėnų „Energija“ 9:1.
Rygos „Mogo“ – Jelgavos „Zemgale“ 0:3, Rygos „Prizma“ – Rygos HS 7:0.
Šeštadienį prasidėjo Baltijos ledo ritulio lygos sezonas. Turnyre dalyvaujančių komandų skaičius padidėjo nuo septynių iki devynių, o su stipriausiomis Lietuvos, Latvijos bei Estijos komandomis pirmą kartą varžosi ir naujokas iš Ukrainos – Kijevo „Capitals“ klubas.
Lietuvai atstovauja šalies čempionas Vilniaus „Punks“ ir vicečempionė Elektrėnų „Energija“, Estijai – Talino „Panter“, Latvijai – Rygos „Mogo“, Jelgavos „Zemgale“, Rygos „Prizma“, Rygos ledo ritulio mokykla (HS) ir po pertraukos į turnyrą grįžusi Liepojos komanda.
Praėjusį sezoną Baltijos lygos finale „Mogo“ nugalėjo „Zemgale“ komandą. Praėjusio sezono finalininkai susitiko naujo sezono atidarymo rungtynėse, ir šį kartą stipresni buvo Jelgavos ledo ritulininkai.
***
Regbis
Baltijos lyga
6 turas. Kauno „Ąžuolas“ – Šiaulių „Baltrex“ 14:37, Šiaulių „Vairas“ – „Šiauliai“ 38:25,
Kiekavos „Miesnieki“ – Vilniaus „Geležinis vilkas“ žais kitą savaitgalį.
Lentelė: Garkalnės „Livonia“ – 24/5, „Baltrex“ – 21/5, „Vairas“ – 15/5, „Ąžuolas“ – 15/6, „Geležinis vilkas“ – 7/4, „Šiauliai“ – 3/5, „Miesnieki“ – 0/4.
Šį sezoną geriausiai žaidžiančių Lietuvos komandų rungtynėse Baltijos lygos čempiono vardą ginantis „Baltrex“ nugalėjo „Ąžuolą“. Po šios pergalės antrąją vietą užimantis „Baltrex“ užsitikrino kelialapį į pusfinalį.
Teisę žaisti pusfinalyje jau anksčiau užsitikrino pergalingai žygiuojanti „Livonia“.
***
Krepšinis
Ikisezoninės rungtynės
Kauno „Žalgiris“ – Panevėžio „Lietkabelis“ 87:82. Sleva 17, Wrightas 16, Ulanovas 12 / Rubitas 2,0 Morrisas 18, Danusevičius 17.
Vilniaus „Rytas“ – Utenos „Juventus“ 109:98. Wiley 26, Hardingas 24, Masiulis 14, Lukošius 12 / Danielsas 24, Uleckas 20, Venskus 12, Sederevičius 12.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Baku „Sabah“ 98:88. Cleary 20, Tarolis 19, Karnikas 15.
Kėdainių „Nevėžis“ – Rygos VEF 79:75. Perkinsas 20, McLaughlinas 10.
