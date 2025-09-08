Mickūnuose paaiškėjo Baltijos ir Lietuvos motokroso čempionai

Pirmoji diena – užtikrintai į čempiono titulus
Pirmąją varžybų dieną mažųjų klasėse „50“ ir „65“ dominavo Matas Lušinsis bei Ąžuolas Sungaila. Pastarasis pratęsė savo pergalių kelią – pernai triumfavęs „50“ klasėje, šiemet užtikrintai paėmė čempiono titulą jau „65“ klasėje.
„Moterys“ klasėje pergale džiaugėsi latvė Sara Vintere, sidabro medalis atitenka Paulai Bertašiūtei, o techninėmis problemomis visą sezoną kovojusi Agilija Skudutytė užėmė trečią vietą.
Ištvermės reikalavusioje „750 s/p“ klasėje triumfavo broliai Janis ir Peteris Jegorovai. O keturračių „Quad“ kategorijoje po metų pertraukos į sostą sugrįžo Gediminas Volkavičius:
„Antrame važiavime jau galėjau finišuoti ir paskutinis, bet matyt pasiteisino pasirinktos aukštesnės padangos ir atvažiavau pirmas. Galėjau nesukti galvos, ar nukrisiu posūkiuose, galėjau spausti pilną gazą – labai laimingai užbaigėm sezoną“.
Antroji diena – Baltijos čempionų intrigos
Sekmadienis buvo kupinas įtampos. „125“ klasėje Eimantas Čepulis turėjo realią progą tapti čempionu – startavo pirmas, o lyderis Kaspar Uibu prastai pakilo iš starto pozicijos. Tačiau lietuvio motociklas neatlaikė – finišo jis nepasiekė, o titulą iškovojo estų sportininkas.
Didžiausią emocijų pliūpsnį žiūrovai išvydo „MX2 J“ klasėje. „UtenaRacingSchool.lt“ atstovas Dovydas Aistis Šikšnys pirmą kartą pasipuošė „MX2 J“ čempiono karūna:
„Pirmą kartą jaučiu tokį jausmą, esu labai laimingas. Atrodo, kad važiavime pavargau, bet čia, po finišo, esu pilnas energijos,“ – džiaugėsi jis.
„85“ klasėje įvyko tikras dramatiškas lūžis – estų talentas, 2024 ir 2025 m. pasaulio vicečempionas Lucas Leok, po dviejų etapų iš trečios vietos pakilo tiesiai į čempiono sostą. Jo ir latvio Patriks Cirulis taškai buvo lygūs, tačiau daugiau aukštesnių vietų sezone lėmė Leok‘o pergalę.
Elitas stojo į paskutinį startą
„MX1“ ir „MX2“ klasėse trasoje pasirodė Baltijos motokroso elitas: Edvards Bidzāns, Uldis Freibergs, Priit Ratsep, Erki Kahro, Mairis Pumpurs, Karlis Kalejs, Markuss Kokins. Viena ryškiausių asmenybių – 23-ejų latvis Uldis Freibergs, tapęs Lietuvos čempionu:
„Sezono pradžioje buvau ganėtinai lėtas, bet sezono eigoje vis tvirčiau jaučiausi ant 450 cm³ motociklo ir dabar esu labai patenkintas savo rezultatais – tapau net Lietuvos čempionu. Man užteko sudalyvauti keturiuose etapuose ir iškovoti šį titulą“.
Didžiausia drama vyko „MX1“ Baltijos čempionate. Po dviejų etapų Edvards Bidzāns ir Mairis Pumpurs turėjo vienodą taškų skaičių, tad viską nulėmė Mickūnų finalas. Buvęs Europos čempionas ir pasaulio vicečempionas Bidzāns dar kartą įrodė klasę – iškovojo Baltijos čempiono titulą.
Lietuvos įskaitoje „MX1“ klasėje trečiąją vietą užėmė Erlandas Mackonis. Būtent ketvirtajame etape, kai dėl techninių bėdų liko be taškų, jis prarado galimybę tapti čempionu.
„MX2“ klasėje triumfavo estas Kārlis Kalējs, atstovaujantis Lietuvos klubui „UtenaRacingSchool.lt“. Antroji vieta atiteko „MBP Motocross Team“ sportininkui Markuss Kokins, o trečias – lietuvis Matas Stepukas.
Lietuvos čempionato metiniai rezultatai:
50 klasė: Matas Lušinskis, Marija Vinogradova, Emil Baranoski
65 klasė: Ąžuolas Sungaila, Augustas Kavaliauskas, Arielius Dudoras
85 klasė: Arturs Vinters, Agnis Alksnis, Maksimilian Leopold
125 klasė: Kaspar Uibu, Eimantas Čepulis, Martynas Jasiūnas
MX2 J klasė: Dovydas Aistis Šikšnys, Matas Skodžius, Pēteris Zariņš
MX2 klasė: Kārlis Kalējs, Markuss Kokins, Matas Stepukas
MX1 klasė: Uldis Freibergs, Dominykas Sugintas, Erlandas Mackonis
Moterų klasė: Sara Vintere, Paula Bertašiūtė, Agilija Skudutytė
Quad klasė: Gediminas Volkavičius, Reinis Bicāns, Rytis Šuopys
750 s/p klasė: Janis Jegorovs / Peteris Jegorovs, Kaspars Lubgans / Oskars Dūdens, Jonas Pirtinas / Lotars Aleksejevs
Baltijos motokroso čempionai:
MX85 klasė: Lucas Leok
MX125 klasė: Enriko Peilman
MX2 klasė: Markuss Kokins
MX1 klasė: Edvards Bidzāns