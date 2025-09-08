Nauja dailiojo čiuožimo era Suomijoje: galės čiuožti du tos pačios lyties partneriai

19-metė suomė Emma Aalto ir 20-metė anglė Millie Colling po Suomijos čiuožimo federacijos (STLL) išleisto taisyklio pakeitimo galės oficialiai čiuožti kartu, praneša „Reuters“. Nuo šiol suomių čiuožėjai bus įvardijami kaip „čiuožėjas A“ ir „čiuožėjas B“ vietoj anksčiau galiojusių vyro ir moters terminų.
„Mums dabar leis varžytis nacionaliniu lygiu Suomijoje. Esame pirma ir vienintelė jaunimo komanda, galėsianti tai daryti“, – „Reuters“ teigė M.Colling.
Suomija – ne pirmoji tokį pokytį priėmusi valstybė pasaulyje. 2022-aisiais pirmąja tokia tapo Kanada, lyties limitą panaikinusi tiek ledo šokių, tiek porinio čiuožimo rungtyse.
Tuo tarpu tarptautinės dailiojo čiuožimo sąjungos (ISU) ledo šokių atstovė Kaitlyn Weaver „Reuters“ teigė, kad tokį pokytį pamatyti artimiausiu laikotarpiu yra pernelyg sudėtinga.
„Turime tai traktuoti, kad yra ir edukacinė dalis, yra ir supratimas, o ne tiesiog veiksmas, kuris po to bus numuštas. Pasaulis konservatyvėja – tai vyksta ne tik JAV, o ir tam tikrose vietose visame pasaulyje. Mano pagrindinis prioritetas yra užtikrinti atletų saugumą“, – sakė ji.
M.Colling teigia, kad šiuo metu ledo šokių rungtyje egzistuoja didžiulis disbalansas.
„Vienam vyrui, sakykime, yra trys šimtai moterų, norinčių šokti su juo. Tada dar yra ir jėgų disbalansas. Svarbu ne tik tavo kaip čiuožėjo įgūdžiai, bet ir tavo ūgis, svoris, išvaizda, gyvenamoji vieta“, – sakė ji.
„Nėra didžiulio fizinio pranašumo būti vyru“, – vėliau apie ledo šokius, kuriuose nėra kitoms dailiojo čiuožimo disciplinoms būdingų akrobatikos elementų, šuolių ar išmetimų, o viskas labiau remiasi į artistiškumą ir preciziką, pridėjo M.Colling.