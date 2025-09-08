Vėl viršūnėje: D. Trumpo akivaizdoje C. Alcarazas nukovė J. Sinnerį ir pačiupo „US Open“ titulą

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„US Open“ finale ir vėl susidūrė du stipriausi pasaulio tenisininkai – Carlosas Alcarazas (ATP-2) ir Jannikas Sinneris (ATP-1). Nuostabų mačą sužaidęs ispanas nukovė savo aršiausią konkurentą ir antrąkart karjeroje iškovojo šio JAV vykstančio „didžiojo kirčio“ turnyro titulą.
6-2, 3-6, 6-1, 6-4 pergalė lėmė ir C.Alcarazo sugrįžimą į viršūnę ATP reitinge, kuriame iki tol lyderiavo būtent J.Sinneris. Vos 22-ejų tenisininkui tai buvo antrasis „US Open“ titulas ir šeštasis „didžiojo kirčio“ titulas jaunoje karjeroje.
Susitikimas vėlavo prasidėti pusvalandžiu, mat buvo „Arthur Ashe Stadium“ buvo sustiprinta apsauga ir tūkstančiai žiūrovų negalėjo patekti į žymiąją areną. Mačą stebėjo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Visame turnyre C.Alcarazas laimėjo 98 iš 101 savo padavimo geimų, o finale J.Sinneris turėjo tik vieną break pointą, kurį ir išnaudojo.
C.Alcarazas ir J.Sinneris „didžiojo kirčio“ turnyro finale šiemet susitiko jau trečiąjį kartą. Iki tol jie buvo pasidalinę po pergalę – „Roland Garros“ karūną Paryžiuje iškovojo geriausiu žaidėju ant grunto laikomas ispanas, tačiau „Wimbledon“ finale keturių setų kovoje pranašesnis buvo italas.
„Pasirodymas šiandien buvo tobulas“, – „Sky Sports“ cituoja C.Alcarazo trenerį, taip pat buvusią pirmą pasaulio raketę Juaną Carlosą Ferrero.
Pergalė „US Open“ finale C.Alcarazui atneš 5 milijonus JAV dolerių. J.Sinneris tuo tarpu turės pasitenkinti perpus mažesne suma.
