„Kelias į L.A.“ – sporto, muzikos ir įkvėpimo fiesta Ukmergėje

Ar gali į vieną dieną sutilpti sportas, muzika, įkvepiančios istorijos, adrenalinas ir dar šiek tiek šokių? Gali – jei rugsėjo 20-ąją atvyksite į Ukmergės wake parką.
„Projektas Kelias į L.A. – tai Ukmergės rajono iniciatyva, skatinanti socialinį įsitraukimą, fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, populiarinant Olimpines ir Parolimpines sporto šakas. Taip pat turėsime edukacinius užsiėmimus apie sveiką gyvenseną, ekologiją ir lygių galimybių svarbą bei audiovizualinių kūrinių kūrimą,“ – sako projekto organizatorė Austė Bagdonavičiūtė.
Nuo pat vidurdienio lauks aktyvios pramogos, prizai ir breiko šokėjų pasirodymai. Klausysitės Gretos Valauskaitės paskaitos apie drąsą, sveikatą, tikėjimą savimi ir ribų peržengimą. Išgirsite Junetos Krylovaitės istoriją apie tai, kaip ji perplaukė Lamanšo sąsiaurį.
Taip pat sužinosite, ką reiškia tapti paralimpinio sporto dalimi, ir suprasite – žmogaus galimybės yra daug didesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Be to, kartu su Raimeda Bučinskyte suprasite, kaip atrodo paralimpinis šaudymas, ir galėsite patys išbandyti šią sporto šaką.
Adrenalino dozę garantuos vandenlenčių šou – juk ne kasdien išvysite, kaip Arnas Vaitkus ir Dainius Žemgulis raižo bangas taip, lyg jos būtų jų kasdienė žaidimų aikštelė. O jei norėsite ne tik stebėti, bet ir patys pasijusti bangų valdovais – laukia praktinė pamoka ant lentos.
Kai saulė pradės leistis, scenoje pasirodys Jurijus Veklenko – su gyva muzika, šypsenomis ir energija. Nuotaiką kurs ir vedėjas Haris Zenkovas. O po to šokių aikštelę užkurs DJ – jis gros iki pat vidurnakčio.
„Projektas įtrauks įvairias socialines grupes, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, jaunimui ir socialiai pažeidžiamiems asmenims. Planuojama sustiprinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą bei išsaugoti ir populiarinti Ukmergės sporto tradicijas. Rezultatus įamžins 3 trumpametražiai filmai ir TV laida, skleidžianti bendruomenės aktyvumo ir įtraukties žinią tiek regione, tiek už jo ribų. Kitas projekto ciklo renginys numatomas pavasarį,“ – priduria A. Bagdonavičiūtė.
Įėjimas į renginį – visiškai nemokamas. Tad belieka pasižymėti datą ir susitikti Ukmergėje, kur lauks gera muzika, įkvepiančios istorijos bei patirtys, kurių dar ilgai nepamiršite.
Renginį organizuoja Ukmergės wake parkas ir asociacija „MES MŪSŲ“.