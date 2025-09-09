Lietuvos imtynininkas iš prestižinių čempionatų parsiveža įspūdingą medalių kolekciją

Jau daugiau nei tris dešimtmečius jis ne tik pats skina pergales tarptautinėse imtynių arenose, bet ir ugdo naują čempionų kartą.
Šią vasarą K. Mokšinas įrodė, kad lietuviai gali būti tarp geriausiųjų pasaulyje. Keliaudamas po Lotynų Ameriką ir Aziją, jis dalyvavo keliuose prestižiniuose džiudžitsu ir graplingo čempionatuose bei parsivežė įspūdingą medalių kolekciją.
Birželio 15-ąją Kosta Rikos nacionaliniame čempionate sportininkas iškovojo pirmąją vietą disciplinoje su kimono ir antrąją vietą disciplinoje be kimono. Liepos 26-ąją Argentinoje jis pasipuošė dviem sidabro medaliais, o rugpjūčio 2-ąją Paragvajuje – antrąja vieta disciplinoje su kimono ir aukso medaliu disciplinoje be kimono. Rugpjūčio 23–24 dienomis Ekvadoro Guayas regiono čempionate K. Mokšinas iškovojo dar dvi antras vietas.
Ypač įsimintina tapo birželio 21-oji, kai kartu su dukra jis dalyvavo nacionaliniame čempionate Indijoje. Abu sportininkai parsivežė net po du aukso medalius – tiek su kimono, tiek be jo.
Šie pasiekimai užtikrino K. Mokšinui aukščiausias pozicijas AJP pasauliniuose reitinguose tarp sportininkų, vyresnių nei 30 metų: jis užima pirmąją vietą pasaulyje graplinge ir antrąją vietą džiudžitsu.
Išvardintomis varžybomis jo vasaros pergalių maratonas nesibaigė. Birželio 8-ąją kartu su „Pankratos“ komanda jis dalyvavo Maltos ADCC graplingo čempionate, iš kurio lietuviai parsivežė tris aukso, vieną sidabro ir vieną bronzos medalį. Birželio 29-ąją vykusiame Latvijos pankrationo taurės turnyre komanda dar kartą pademonstravo meistriškumą – iškovoti trys aukso ir vienas sidabro medalis.
„Man graplingas – tai ne tik sportas, bet ir gyvenimo būdas. Jis ugdo discipliną, pasitikėjimą savimi, moko kovoti ne tik ant tatamio, bet ir gyvenime. Smagu matyti, kad Lietuvoje graplingas sparčiai populiarėja. Tai džiugina ir įkvepia“, – sako K. Mokšinas.
Graplingo imtynės – universalus kovos menas, jungiantis jėgą, techniką ir strategiją. Ši sporto šaka tinka tiek vaikams, tiek suaugusiems: ji lavina fizinę ištvermę ir stiprina psichologinį atsparumą. Treniruotėse atsiskleidžia ne tik būsimi čempionai, bet ir žmonės, siekiantys būti stipresni, sveikesni ir labiau pasitikintys savimi.
Per daugiau nei 35 metus kovos menų pasaulyje K. Mokšinas save išbandė daugiau nei 80 šalių. Šis skaičius liudija jo atsidavimą, ištvermę ir neblėstantį entuziazmą.
Šiandien jis kartu su savo auklėtiniais pradeda naują sezoną. Treneris kviečia visus, norinčius sustiprėti ir atrasti savo galimybes.
„Atverkite duris į graplingą – sportą, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Čia užaugsite fiziškai, emociškai ir, galbūt, tapsime naujų Lietuvos čempionų komanda,“ – motyvuoja K. Mokšinas.