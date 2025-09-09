Lietuvos tenisininkai pradėjo pasirengimą Daviso taurės dvikovai, kapitonas ragina nenuvertinti varžovų

„Vilniuje susirinkome sekmadienį, turėjome komandos vakarienę, darbavomės fizinio rengimo salėje. Pirmosios Daviso taurės savaitės dienos visuomet būna lengvesnės, skirtos įvažiuoti į šių specifinių varžybų rutiną, vėl pasijusti komandos dalimi“, – sako Š. Kulnys.
Paskelbus komandų sudėtis jis minėjo, kad iš visos širdies linki savo komandos tenisininkams išvengti traumų.
„Atrodo, visi susirinkome sveiki. Nugaros problemų turėjęs Ričardas Berankis taip pat jau darbuojasi korte. Žodžiu, turime geras 4 dienas pasirengti susitikimui su varžovu, kuris iš pirmo žvilgsnio gal ir neatrodo labai pavojingas. ATP reitinge nėra ne vieno Benino tenisininko. Tačiau aš mūsų vyrams jau priminiau, kad paskutiniame susitikime jie įveikė Latvijos rinktinę. Todėl apie atsipalaidavimą negali būti nė kalbos“, – pabrėžia rinktinės kapitonas.
Lietuvos tenisininkai „SEB arenos“ kortuose šią savaitę kasdien praleis po 5–6 valandas. Treniruočių rutiną, tiesa, laikas nuo laiko paįvairins tradiciniai Daviso taurės renginiai.
Rugsėjo 10 dieną geriausi Lietuvos tenisininkai susitiks su Vilniaus teniso akademijos, kitų teniso mokyklų auklėtiniais. Vadinamosios „Vaikų dienos“ metu jie dalyvaus improvizuotoje treniruotėje, žais prieš tuos, kurie svajoja vieną dieną patys apsivilkti Lietuvos rinktinės aprangą.
Rugsėjo 12 dieną ten pat – „SEB arenoje“ – Lietuvos ir Benino tenisininkai dalyvaus mačo burtų traukimo ceremonijoje ir susitikime su žiniasklaidos atstovais.
Daviso taurės susitikimas tarp Lietuvos ir Benino tenisininkų dviem vienetų susitikimais prasidės rugsėjo 13 dienos, šeštadienio, vidurdienį. Tokiu pat laiku sekmadienį, rugsėjo 14 dieną, prasidės dvejetų mačas, po kurio seks du arba vienas vienetų susitikimai.
Benino komandai vadovaujantis Bruno Danhouanas į komandą pakvietė Alexisą Klegou, Patricką Agbo-Panzo, Sodicką Noudogbessi, Kocou Kakpo ir Morganą Segodo.
Lietuvos-Benino dvikovos nugalėtojai kitų metų pradžioje žais Daviso taurės pirmos grupės atkrintamąjį mačą.
„Be jokios abejonės, viliuosi, kad tai būsime mes. Nelemtas pralaimėjimas Liuksemburgui grąžino mus į antrąją Daviso taurės varžybų grupę. Tikiu, kad tai užgavo mūsų vyrų, Daviso taurėje jau spėjusių pasivaržyti su tokiais varžovais kaip Argentina ar Kroatija, ambicijas. Ir artėjantį savaitgalį jie bus pilni ryžto įrodyti, kad nesėkmė Liuksemburgo buvo viso labo nelemtas trumpalaikis kluptelėjimas“, – teigia Š. Kulnys.
